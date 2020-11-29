Перед матчем чемпионата Аргентины футболисты выстроились в цифру 10 в честь Марадоны

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В Аргентине перед матчем местного чемпионата «Росарио Сентраль» — «Ривер Плейт» футболисты обеих команд выстроились на поле в форме цифры 10 в память о легендарном нападающем Диего Марадоне, который ушёл из жизни 25 ноября.
Перед матчем чемпионата Аргентины футболисты выстроились в цифру 10 в честь Марадоны
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Все вышедшие на поле игроки также были в футболках с фамилией прославленного футболиста.

Диего Марадона ушёл из жизни в возрасте 60 лет. Легендарный игрок умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Ранее мэр Буэнос-Айреса высказался о беспорядках во время прощания с Марадоной.

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