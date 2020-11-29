Перед матчем чемпионата Аргентины футболисты выстроились в цифру 10 в честь Марадоны
- @CARCoficial
Все вышедшие на поле игроки также были в футболках с фамилией прославленного футболиста.
Así fue el minuto de aplausos en homenaje a Diego Maradona antes del comienzo del partido entre Central y River en Rosario 👏pic.twitter.com/93kaVJhWE4— River Plate (@RiverPlate) November 29, 2020
Диего Марадона ушёл из жизни в возрасте 60 лет. Легендарный игрок умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
Ранее мэр Буэнос-Айреса высказался о беспорядках во время прощания с Марадоной.