Скончался легендарный итальянский футболист Росси

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Ушёл из жизни бывший футболист сборной Италии, чемпион мира 1982 года Паоло Росси.
Скончался легендарный итальянский футболист Росси
  • © Global Look Press

Об этом сообщает Twitter Серии А. Бывшему футболисту сборной Италии было 64 года.

На ЧМ-1982 Росси с шестью мячами стал лучшим бомбардиром и помог итальянцам выиграть турнир. Он оформил хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финале забил мяч в ворота ФРГ (3:1).

Всего в 48 играх за сборную Италии Росси забил 20 мячей.

На клубном уровне Росси выступал за «Ювентус»«Милан», «Комо», «Виченцу», «Верону» и «Перуджу». Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч».

В составе туринцев он выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и дважды становился чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что в Аргентине хотят привлечь туристов купюрой с Марадоной и его голом в ворота Англии.

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