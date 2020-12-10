Скончался легендарный итальянский футболист Росси

Ушёл из жизни бывший футболист сборной Италии, чемпион мира 1982 года Паоло Росси.

Об этом сообщает Twitter Серии А. Бывшему футболисту сборной Италии было 64 года.

На ЧМ-1982 Росси с шестью мячами стал лучшим бомбардиром и помог итальянцам выиграть турнир. Он оформил хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финале забил мяч в ворота ФРГ (3:1).

Всего в 48 играх за сборную Италии Росси забил 20 мячей.

На клубном уровне Росси выступал за «Ювентус», «Милан», «Комо», «Виченцу», «Верону» и «Перуджу». Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч».

В составе туринцев он выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА и дважды становился чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что в Аргентине хотят привлечь туристов купюрой с Марадоной и его голом в ворота Англии.