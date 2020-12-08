В Аргентине хотят привлечь туристов купюрой с Марадоной и его голом в ворота Англии

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В Аргентине предложили поместить портрет легендарного футболиста Диего Марадоны на купюру достоинством в 1 тыс. песо.
В Аргентине хотят привлечь туристов купюрой с Марадоной и его голом в ворота Англии
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С соответствующей инициативой выступила сенатор Норма Дюранго, информирует Reuters. С другой стороны банкноты она предлагает изобразить гол Марадоны в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года.

По мнению Дюранго, таким способом можно не только отдать дань уважения великому спортсмену, но и заинтересовать туристов, которые захотят забрать с собой частичку Марадоны.

Бывший игрок и тренер скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

Ранее сообщалось, что капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье набил татуировку с изображением Марадоны.

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