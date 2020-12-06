Победный гол в финале Евро и завершение карьеры в 29 лет: чем запомнится Виктор Понедельник

Вечером 5 декабря в возрасте 83 лет скончался бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник. Он стал последним ушедшим из жизни чемпионом Европы 1960 года. В дополнительное время финального матча турнира с Югославией форвард забил победный мяч. А в 29 лет он вынужден был завершить карьеру из-за проблем со здоровьем и позже занялся спортивной журналистикой. Но болельщикам Понедельник навсегда запомнится своим голевым чутьём и невероятной силы ударом. По легенде, в одном из матчей спортсмен едва не убил мячом сидевшую на воротах обезьяну.

Первые шаги в футболе в Тбилиси и начало карьеры в Ростове-на-Дону

О смерти Виктора Понедельника сообщила в субботу вечером его дочь Анастасия на своей странице в Facebook.

«Папочка, покойся с миром», — написала женщина.

Слова соболезнования родным и близким погибшего уже выразили в РПЛ, «Спартаке» и «Ростове». А в Премьер-лиге сообщили, что оставшиеся матчи 17-го тура начнутся с минуты молчания в память о легендарном футболисте.

После смерти Анатолия Крутикова в ноябре прошлого года Понедельник оставался последним живым чемпионом Европы 1960 года. На первом в истории первенстве континента он был одним из самых молодых игроков команды — незадолго до начала турнира ему исполнилось 23 года.

Будущий футболист родился в 1937-м в Ростове-на-Дону. Во время войны его семья переехала в Тбилиси и поселилась неподалёку от стадиона «Динамо». Там Понедельник и начал играть в футбол.

«Мы и сами гоняли мяч, и смотрели на настоящих футболистов. Динамовцев же в армию не брали, они играли товарищеские матчи. В Тбилиси по сей день считают меня своим. Я по-грузински говорил чисто», — рассказывал чемпион Европы в интервью «Спорт-Экспрессу».

После войны Понедельник вернулся в родной Ростов-на-Дону, где позже поступил в местное военное училище и начал играть за любительскую команду «Буревестник». В 1956-м он перешёл в «Торпедо» (в 1957 году переименовано в «Ростсельмаш»), которое выступало в классе «Б» чемпионата СССР по футболу, и быстро привлёк к себе внимание.

Юный футболист не обладал выдающейся техникой, зато мог похвастать по-настоящему уникальным голевым чутьём. Казалось, он способен буквально угадывать, где в следующем эпизоде окажется мяч.

«На поле он выполнял небольшой объём работы, предпочитая всю энергию растрачивать на атаки у чужих ворот. Пути выбирал самые короткие — через центр. На флангах появлялся редко, считая, что усталость — плохой помощник, когда забиваешь гол», — вспоминал один из создателей «Спартака» Николай Старостин.

Также у Понедельника был невероятно мощный удар. По расхожей легенде, в товарищеском матче с одной из африканских команд форвард якобы случайно убил мячом сидевшую на перекладине ворот обезьяну. Впрочем, по словам самого чемпиона Европы, животное, которое, как оказалось, было талисманом соперника, лишь потеряло сознание.

«Мяч угодил в перекладину рядом с обезьяной. Та от неожиданности на землю свалилась и лежит замертво. Вратарь в шоке её хватает на руки, что-то кричит. Тут все африканцы бросают играть и сбегаются к себе в штрафную, смотрят, что случилось с обезьяной. Потом вообще всей командой дружно уходят с поля. Возвращаемся, смотрю: эта обезьяна опять сидит на перекладине», — объяснял экс-футболист в интервью изданию «Футбол.Хоккей».

Вызов в сборную из низшей лиги и две медали чемпионатов Европы

В 1958-м Виктор Понедельник получил вызов в сборную страны, став одним из первых футболистов, который был приглашён в национальную команду из команды класса «Б». Причём в том же году у юного спортсмена был шанс поехать на чемпионат мира в Швецию, но в последний момент он получил тяжёлую травму колена и дебютировал в составе сборной лишь спустя два года, будучи уже игроком ростовского СКА (команды класса «А»).

В первом же матче за сборную — товарищеском, с Польшей — Понедельник оформил хет-трик, а советские футболисты одержали разгромную победу — 7:1.

Произошедшее убедило главного тренера Гавриила Качалина включить молодого футболиста в заявку коллектива на первый в истории чемпионат Европы, финальная стадия которого состоялась во Франции. И Понедельник своим шансом полностью воспользовался. В полуфинале сборная СССР обыграла Чехословакию — 3:0, а сам форвард забил мяч и отдал результативную передачу.

Но главный гол ждал его впереди. В финале подопечные Качалина встречались с Югославией, которая неожиданно обыграла Францию. Первый тайм получился для отечественной команды неудачным. Незадолго до перерыва Милан Галич вывел соперника вперёд. Преимущество югославов могло быть крупнее, если бы не несколько сейвов Льва Яшина.

Однако во второй половине встречи советская дружина выглядела уже предпочтительнее и сумела отыграться благодаря голу Славы Метревели. В результате судьба встречи решилась в дополнительное время, главным героем которого и стал Понедельник. На 113-й минуте после отличной подачи Михаила Месхи нападающий головой отправил мяч в чужие ворота.

«Потом куча мокрых и грязных тел так вдавила меня в траву, что сохранность моих рёбер гарантировать не мог бы никто. И единственный раз за весь матч, кажется, появился повод быть признательным судье Эллису, которому удалось сравнительно быстро разобрать этот завал в югославской штрафной, торопя нас продолжить игру», — вспоминал спустя годы прославленный футболист.

Прозвучавший финальный свисток осчастливил миллионы жителей огромной страны. Сборная СССР выиграла первый в истории чемпионат Европы. По словам Понедельника, на официальном приёме в честь победителей в ресторане на Эйфелевой башне легендарный президент «Реала» Сантьяго Бернабеу сделал предложение о переходе ему и некоторым другим ведущим советским футболистам.

«Да, тот самый, чьё имя теперь носит стадион испанского королевского клуба. Бернабеу готов был тут же купить половину нашей команды — Яшина, Иванова, Нетто, Метревели, Понедельника... Но мы уходили от этих разговоров, прекрасно понимая их полную безысходность», — признавался чемпион Европы.

А спустя два года нападающему всё-таки довелось сыграть на первенстве планеты. Советская команда отправилась на мундиаль в качестве одного из главных фаворитов, но неожиданно вылетела уже в четвертьфинале, уступив хозяевам чилийцам — 1:2.

Сам Понедельник набрал шесть баллов за результативность в четырёх матчах. В играх с хорошо знакомой Югославией и Колумбией он забил по мячу и отдал по голевой передаче. А во встрече с Уругваем отметился двумя пасами.

В 1964-м форвард принял участие в последнем для себя крупном международном турнире — втором чемпионате Европы, который принимала Испания. Там сборная СССР вновь добралась до финала, но потерпела поражение от хозяев — 1:2. Сам Понедельник отметился одним голом — в полуфинале поразил ворота датчан.

Неудавшиеся переходы в «Спартак» и ЦСКА и карьера в журналистике

На клубном уровне Виктор Понедельник на протяжении почти всей карьеры был предан ростовскому СКА, хотя результативного нападающего хотели видеть в своих рядах многие ведущие команды страны.

В 1961-м Понедельника, как вспоминал он сам, вопреки его воле перевели в ЦСКА, однако в Ростове-на-Дону на улицы вышли болельщики, которые требовали вернуть форварда. В конечном итоге ему разрешили поехать обратно со словами: «Не обязательно же всех талантливых людей в одно место сгонять. А кто же тогда в провинции останется?» За столичную команду спортсмен так и не провёл ни одного матча.

Не довелось ему сыграть и за «Спартак». В начале 1966-го он перебрался в стан красно-белых и даже прошёл с ними сборы, но на поле так и не вышел.

На тот момент Понедельнику было всего 29 лет, но он неожиданно решил завершить карьеру из-за ухудшения здоровья. В частности, спортсмен постоянно мучился от приступов бронхиальной астмы.

«Нормальных лекарств не было, мне кололи хлористый кальций. Укольчик — и лежишь как идиот. Голова кружится, язык трескается», — рассказывал Понедельник.

В итоге за всю карьеру на клубном уровне Понедельник провёл 217 матчей, в которых забил 86 мячей.

Повесив бутсы на гвоздь, чемпион Европы несколько лет тренировал «Ростсельмаш», однако эта профессия не пришлась ему по душе. Бывший спортсмен решил податься в журналистику, которой занимался его отец. На новой стезе Понедельник полностью нашёл себя. Сначала он возглавил отдел футбола в одном из крупнейших изданий страны — «Советском спорте», а затем стал главным редактором еженедельника «Футбол-Хоккей».

«Отец был журналистом, и я с детства мечтал по его стопам пойти. Он говорил: «Бери с собой в любое путешествие ручку, блокнот и всё записывай. Набивай руку». Я так и делал и печататься стал, ещё играя: сначала в Ростове, потом в «Советском спорте», «Известиях», «Комсомолке»... — объяснял экс-нападающий сборной СССР.

В настоящий момент в Ростове-на-Дону имя Понедельника присвоено местной академии футбола. А в 2015-м рядом со стадионом «Олимп-2» был открыт памятник легендарному игроку. На постаменте чемпион Европы отлит молодым, с кубком в руках. Таким его и запомнят болельщики.