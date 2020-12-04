«Необычное ощущение — видеть смерть так близко»: как Грожан пережил страшную аварию во время Гран-при Бахрейна

Авария Ромена Грожана на первом кругу Гран-при Бахрейна остаётся самым обсуждаемым событием в мире «Формулы-1». Французский пилот уже выписался из больницы, встретился со спасшими его жизнь пожарными и выразил желание принять участие в заключительной гонке сезона, если к тому времени у него заживут ожоги на руках. Он также рассказал, почему совершил манёвр, в результате которого подрезал Даниила Квята и вылетел с трассы. Россиянин, в свою очередь, отметил, что во время аварийного эпизода сначала был очень зол на гонщика Haas, пока не увидел последствий автокатастрофы.

С момента аварии Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна прошло уже пять дней, но она остаётся самым обсуждаемым событием в «Формуле-1» благодаря чудесному спасению гонщика после столкновения с барьером и возникшего пожара. Этот инцидент, к счастью, закончившийся без трагических последствий, до сих пор обрастает новыми подробностями.

2 декабря Грожан был выписан из больницы Сил обороны Бахрейна, куда был доставлен после аварии. Он остался в королевстве, чтобы продолжить лечение ожогов кисти рук уже на дому. Пилоту Haas разрешили снять часть бинтов, и он показал своим подписчикам в социальных сетях свою руку.

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn't need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 2, 2020

На следующий день Грожан вернулся в паддок трассы, где в выходные состоится ещё одна гонка «Формулы-1» — Гран-при Сахира. У него была возможность встретиться с командой, у которой в следующем сезоне будет новый состав, и перемолвиться парой слов с другими пилотами.

Но в первую очередь Грожан хотел поблагодарить людей, которые спасли ему жизнь. Французский пилот пообщался с пожарными, маршалами и врачами, ставшими главными героями воскресной гонки. Гонщик был особенно признателен спасателю, который первым подбежал к нему и начал тушить пожар.

A heart-warming moment ❤️



Romain Grosjean meets the people who saved his life on Sunday#SakhirGP 🇧🇭 #F1@RGrosjeanpic.twitter.com/WbZ9zIgfgj — Formula 1 (@F1) December 3, 2020

Своим спасением Грожан во многом обязан и своему шлему, который выдержал огонь и не позволил ему задохнуться. В компании Bell, производящей защитную экипировку для гонщиков «Формулы-1», рассказали, что шлем был специально сконструирован так, чтобы защитить его владельца в подобной ситуации.

«Шлем сработал именно так, как от него и ожидалось в таких обстоятельствах. С точки зрения огнестойкости всё было нормально. Визор был в полном порядке. Единственное, что расплавилось, — отрывные плёнки, которые приклеены к внешней стороне визора. Из-за этого, когда подбирался огонь, забрало стало весьма непрозрачным, особенно с левой стороны. Когда вы не движетесь, циркуляция воздуха, поступающего в шлем извне, крайне мала, и для нас это очень важно. Bell может с гордостью заявить, что не только соответствует стандартным ожиданиям, но и превосходит их. Потому что в такой аварии, когда человек проводит в огне более 25 секунд, можно надышаться горячими газами и парами, которые вызовут повреждение лёгких. И этого не произошло — внутрь шлема ничего не проникло», — рассказал порталу RaceFans исполнительный директор Bell Стефан Коэн.

Всё это время любителей автогонок интересовал вопрос, что вообще стало причиной аварии. Грожан вылетел с трассы после столкновения с Даниилом Квятом, которого француз сам же подрезал без видимой причины. Пилот Haas признался, что не видел россиянина, а сместиться в его сторону пришлось из-за обломков на трассе.

«Всё произошло слишком быстро, но я не знал, что задел Квята. Я его не видел. Мне жаль, что я его подрезал, но он был в моей слепой зоне на выходе из первого поворота. Я дважды посмотрел в зеркало, потому что вышел из-за поворота раньше остальных. Слева были обломки, поэтому я начал двигаться вправо. Мне казалось, что там никого нет. Сначала было лёгкое касание, потом столкновение с барьером, которое мне не показалось слишком уж сильным. Я закрыл глаза», — цитирует Грожана Grandpx.

Сам Квят, ставший невольным соучастником аварии, также прокомментировал произошедший инцидент. Он признался, что сначала сильно разозлился на Грожана за этот манёвр, но быстро остыл, когда увидел его последствия.

«Я видел, как он идёт на сближение, и мало что мог поделать, чтобы этого избежать. Разумеется, на первом круге такое, пожалуй, бывает. Сначала я рассердился, увидев, что другая машина поехала поперёк трассы. Но сразу же после этого посмотрел в зеркало и увидел взрыв и пожар. Меня охватили странные эмоции, странное чувство», — признался российский пилот.

«За всю свою гоночную карьеру я ничего подобного ни разу не видел. Я, честно говоря, был немного потрясён увидеть в жизни то, что видишь только в кино. Добравшись до пит-лейна, я, конечно же, переживал за Ромена. Но потом мне, к счастью, сообщили и показали кадры, на которых видно, что он в порядке. Тогда я вздохнул с облегчением», — сказал Квят.

Спустя некоторое время после аварии Грожан нашёл в себе силы рассказать, что произошло после столкновения с барьером. Он признался, что боялся повторить судьбу австрийского пилота Ники Лауды, который в 1976 году тоже пережил страшную катастрофу и сильно обгорел. По словам француза, ему не удавалось сразу выбраться из кокпита и он пытался накрыть пламя руками, чтобы выжить.

«Всё стало оранжевым, было очень странно, но когда загорелась плёнка на шлеме, я понял, что всё горит. Я попытался выбраться, но не мог. Я сказал себе, что это невозможно, что не могу вот так вот закончить. Я ещё раз попытался выбраться, но безуспешно. Снова сел. Необычное ощущение — видеть смерть так близко, как это было у меня. Сидел и гадал, какая часть тела загорится первой и будет ли больно. Я перенёс перегрузку в 53G, так что, естественно, был в некотором замешательстве. Но потом я начал вырываться изо всех сил, потому что моя левая нога застряла под педалью. Сказал себе, что я ещё не покойник, попытался накрыть пламя руками, перчатки стали совсем чёрными, было больно. Я знал, что обжигаю себе руки, но это было ради того, чтобы выжить», — описал произошедшую аварию Грожан.

Француз добавил, что хочет в ближайшее время вернуться за руль болида и закончить сезон «Формулы-1» на Гран-при Абу-Даби. По словам Грожана, ему важно проверить, боится ли он участвовать в гонках и осталось ли у него желание соревноваться дальше. Правда, если левая рука пилота не заживёт окончательно, он всё-таки пропустит последнюю гонку сезона. Что касается планов на будущее, то пилот не исключает, что весь следующий год проведёт в отпуске, чего раньше не мог себе представить.

Если Грожан всё-таки закончит сезон досрочно, то в Абу-Даби его может заменить Мик Шумахер, которого Haas подписал на будущий год. Немецкий пилот, который уже точно примет участие в пятничной свободной практике, заявил, что готов полноценно дебютировать в «Формуле-1» через неделю. Также на место Грожана претендуют россиянин Никита Мазепин и бразилец Пьетро Фиттипальди, который заменит француза на Гран-при Сахира, пока новички Haas будут участвовать в гонках «Формулы-2». Этот вопрос, по словам главы американской команды Гюнтера Штайнера, решится не раньше следующего понедельника.