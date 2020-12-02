В Mercedes прокомментировали замену Хэмилтона на Расселла

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Руководитель Mercedes Тото Вольф рассказал о решении команды пригласить на место заболевшего коронавирусом Льюиса Хэмилтона Джорджа Расселла из Williams.
В Mercedes прокомментировали замену Хэмилтона на Расселла
  • Reuters

«Для Джорджа будет непростой задачей перейти с Williams на наш W11, но он готов к гонкам и имеет детальное представление о шинах 2020 года, а также о том, как они работают на этом поколении болидов. В этом году Джордж продемонстрировал впечатляющую форму с Williams, сыграв важную роль в их прогрессе. Я оптимистично настроен относительно того, что он способен показать хороший результат вместе с Валттери. Эта гонка станет для нас маленькой вехой, мы впервые увидим, как участник нашей юношеской программы соревнуется за Mercedes. Все наши усилия будут сосредоточены на Валттери и Джордже, чтобы они сумели заработать максимальное количество очков для команды. Конечно, мы также думаем о Льюисе и будем поддерживать его, чтобы он сумел быстрее выздороветь в период самоизоляции», — приводит слова Вольфа пресс-служба Mercedes.

Ранее сообщалось, что Расселл заменит Хэмилтона в Mercedes на Гран-при Сахира.

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