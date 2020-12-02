По стопам отца и дяди: Шумахер-младший станет напарником Мазепина в команде Haas и дебютирует в «Формуле-1»

Сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мик будет пилотом Haas в следующем розыгрыше чемпионата мира в классе «Формула-1». Он будет напарником Никиты Мазепина по американской команде. В этой серии Шумахер-младший станет третьим гонщиком в своей семье после отца и дяди. Дебютировать в «Формуле-1» немецкому спортсмену позволили высокие результаты в младших сериях, благодаря которым он считается одним из самых перспективных пилотов.

Мик Шумахер, сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера, в следующем сезоне дебютирует в «Формуле-1». Он станет напарником Никиты Мазепина, контракт с которым был подписан днём ранее. Россиянин и немец сменили в американской команде Кевина Магнуссена и Ромена Грожана, для которых нынешний чемпионат станет последним в её составе.

Появление Шумахера-младшего в «Формуле-1», которую его отец выигрывал рекордные семь раз, было одним из самых ожидаемых событий в мире автогонок в этом году. 21-летний гонщик успел зарекомендовать себя как один из самых талантливых молодых пилотов, у которого есть шанс если не повторить достижение своего великого родителя, то хотя бы показать достойные результаты на его фоне. В данный момент он возглавляет общий зачёт «Формулы-2» и в ближайшие дни может стать чемпионом в этом классе.

«Перспектива стать пилотом «Формулы-1» в следующем году делает меня невероятно счастливым, у меня просто нет слов. Я бы хотел поблагодарить команды Haas и Ferrari, а также Гоночную академию Ferrari за оказанное мне доверие. Также хочу выразить свою любовь моим родителям — им я обязан всем. Я всегда верил, что реализую свою мечту выступать в «Формуле-1». Кроме того, выражаю огромную благодарность прекрасным поклонникам автоспорта, которые поддерживали меня на протяжении карьеры. Я, как и всегда, выложусь без остатка и с нетерпением жду возможности отправиться в это путешествие с командой Haas и любителями автоспорта», — сказал Шумахер после прихода в команду.

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер отметил, что выбор в пользу немецкого пилота обусловлен его результатами в младших сериях. Он напомнил, что за спиной у Шумахера-младшего уже немало достижений в автоспорте.

«Я рад подтвердить, что Мик Шумахер вошёл в наш состав на следующий сезон. С нетерпением жду возможности поприветствовать его в команде. «Формула-2» давно была своеобразным испытательным полигоном, на котором гонщики могли продемонстрировать свои таланты, и этот сезон в серии выдался одним из самых конкурентных за последние годы. Мик выигрывал гонки, занимал места на подиуме и добивался успехов в заездах против весьма талантливых гонщиков. Я искренне верю, что своими результатами он заработал возможность подняться на ступень выше и выступать в «Формуле-1». Нашей команде представился шанс оценить способности и взрастить нового гонщика с учётом того, как хорошо мы знакомы с конструкцией своего болида в преддверии сезона 2021 года», — заявил Штайнер.

Опробовать машину «Формулы-1» Шумахер сможет уже 11 декабря во время пятничной свободной сессии на Гран-при Абу-Даби. Там же на трассе «Яс-Марина» он примет участие в тестах для молодых пилотов. Полноценный гоночный дебют ожидается уже в следующем сезоне, который, по предварительной информации, должен стартовать с Гран-при Австралии.

Пока же перед Шумахером стоит задача сохранить за собой первое место в чемпионате «Формулы-2», который завершится на этой неделе Гран-при Сахира. Немецкий пилот опережает в общем зачёте британца Каллума Айлотта на 14 очков и отпразднует победу, если наберёт 35 баллов в двух оставшихся гонках. В случае успеха Шумахер выиграет уже второй значимый титул за карьеру — в 2018 году он победил в чемпионате Европы «Формулы-3».

Первых успехов в автоспорте Шумахер начал добиваться ещё в детстве, когда выступал в картинге. Интересно, что участвовал в соревнованиях либо под девичьей фамилией матери Бетч, либо под псевдонимом Юниор, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания из-за знаменитого отца. Затем он всё-таки вернул себе родную фамилию, под которой в гонках «Формулы-1» также выступал его дядя Ральф.

Шумахеры станут третьей семьёй в истории, больше двух представителей которой соревновалось на трассах «Формулы-1». Первым этого добилось семейство Фиттипальди из Бразилии. Эмерсон Фиттипальди является двукратным чемпионом мира, его старший брат Вилсон участвовал в 38 Гран-при и владел собственной командой, а уже его сын Кристиан был пилотом «Формулы-1» на протяжении трёх лет. В ближайшие выходные в серии дебютирует ещё один их родственник — внук Эмерсона Фиттипальди Пьетро заменит Грожана в Haas на Гран-при Сахира после аварии, произошедшей на предыдущем этапе.

Также сразу три пилота выступали в «Формуле-1» под фамилией Вильнёв. Первым был канадец Жиль Вильнёв, занявший второе место в чемпионате 1979 года. Его сын Жак превзошёл достижение отца и выиграл общий зачёт в 1997 году. Брат Жиля, Жак Вильнёв — старший, тоже ездил на Гран-при «Формулы-1», но ни разу не квалифицировался в гонки.