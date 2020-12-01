Алёшин считает, что Мазепин готов к «Формуле-1»

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Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал подписание контракта между своим соотечественником Никитой Мазепиным и американской командой «Формулы-1» Haas.
Алёшин считает, что Мазепин готов к «Формуле-1»
  • © James Gasperotti/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это замечательная новость: у нас будет ещё один пилот в «Формуле-1». Никита вполне готов к этой роли. Особенно в этом сезоне он доказал, что быстр, стабилен — именно это нужно для «Формулы-1». Думаю, в 2021 году в этой команде у него будут хорошие шансы зарабатывать очки. Считаю, самая главная задача будет такая. Понятно, что Haas — не лучшая команда в пелотоне, но это хороший середняк, и, я думаю, она имеет все возможности для дальнейшего развития», — приводит слова Алёшина «Чемпионат».

21-летний Мазепин последние два сезона выступает в «Формуле-2». С 2016 года он является резервным пилотом Force India, позднее переименованной в Racing Point, и за это время несколько раз принимал участие в тестовых сессиях за рулём болида «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что в Haas прокомментировали подписание Мазепина.

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