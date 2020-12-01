В Haas прокомментировали подписание Мазепина

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Технический директор Haas Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от появления в команде «Формулы-1» российского пилота Никиты Мазепина.
В Haas прокомментировали подписание Мазепина
  • @nikita_mazepin
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«Я рад, что Никита будет выступать в Haas. Мазепин показал очень хороший уровень в «Формуле-2» в нынешнем сезоне, забрав несколько подиумов. И это всего лишь на второй год выступлений! Россиянин прошёл путь от серии GP3 до «Формулы-2», а скоро его ждёт дебют в «Королевских гонках», — цитирует Штайнера официальный сайт команды.

Сообщается, что Никита Мазепин подписал долгосрочный контракт с Haas.

Россиянин уже был в команде «Формулы-1» Force India с 2016 по 2018 год в качестве резервного пилота.

Ранее Мазепин высказался о доверии, которое оказали ему в Haas.

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