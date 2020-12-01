Мазепин: я ценю доверие, которое оказали мне в Haas

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Новичок команды Haas, российский пилот Никита Мазепин, прокомментировал свой переход в команду «Формулы-1».
Мазепин: я ценю доверие, которое оказали мне в Haas
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«Стать пилотом «Формулы-1» — это мечта всей моей жизни. Я очень ценю то доверие, которое оказали мне Джин Хаас, Гюнтер Штайнер и вся команда. Они предоставляют возможность молодому водителю, я им за это благодарен. С нетерпением жду начала совместной работы как на трассе, так и вне её», — приводит официальный сайт Haas слова Мазепина.

В сезоне-2020 Мазепин выступал в команде Hitech Grand Prix в «Формуле-2».

Ранее Haas официально объявил о подписании контракта с российским гонщиком Мазепиным.

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