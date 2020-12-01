Haas официально объявил о подписании контракта с российским гонщиком Мазепиным

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Российский пилот Никита Мазепин будет выступать за команду «Формулы-1» Haas в сезоне-2021.
Haas официально объявил о подписании контракта с российским гонщиком Мазепиным
  • © James Gasperotti/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом объявила пресс-служба команды в Twitter

В настоящее время Мазепин выступает в «Формуле-2» и занимает третье место в общем зачёте пилотов.

Ранее сообщалось, что Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бахрейне.

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