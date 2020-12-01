Haas официально объявил о подписании контракта с российским гонщиком Мазепиным

Российский пилот Никита Мазепин будет выступать за команду «Формулы-1» Haas в сезоне-2021.

Об этом объявила пресс-служба команды в Twitter.

В настоящее время Мазепин выступает в «Формуле-2» и занимает третье место в общем зачёте пилотов.

Ранее сообщалось, что Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бахрейне.