Haas официально объявил о подписании контракта с российским гонщиком Мазепиным
Российский пилот Никита Мазепин будет выступать за команду «Формулы-1» Haas в сезоне-2021.
- © James Gasperotti/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом объявила пресс-служба команды в Twitter.
В настоящее время Мазепин выступает в «Формуле-2» и занимает третье место в общем зачёте пилотов.
Ранее сообщалось, что Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бахрейне.
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