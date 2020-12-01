«Мечтал об этом всю жизнь»: россиянин Мазепин подписал контракт с командой «Формулы-1» Haas

Никита Мазепин подписал контракт с командой «Формулы-1» Haas. 21-летний пилот дебютирует в королевских гонках в сезоне-2021. В американской команде высоко оценили его выступление в «Формуле-2». Россиянин в нынешнем году шесть раз поднимался на подиум и занимает третье место в общем зачёте перед последним этапом. Сам гонщик поблагодарил руководство за оказанное доверие и признался, что всю жизнь мечтал попасть в престижную серию.

Российский пилот Никита Мазепин с сезона-2021 будет выступать в «Формуле-1» в составе Haas. Условия контракта не разглашаются, однако известно, что договорённость рассчитана на несколько лет. Технический директор американской конюшни Гюнтер Штайнер отметил успешное выступление Мазепина в «Формуле-2» в нынешнем году и добавил, что за несколько лет тот вырос в опытного гонщика.

«Мне очень интересно увидеть, чего Никита может достичь в «Формуле-1», и мы с нетерпением ждём, когда он получит возможность соревноваться на самом высоком уровне мирового автоспорта. На сезон 2021 года запланированы рекордные 23 гонки, и у него будет полно возможностей на практике изучить все нюансы соревнований в рамках этапов «Формулы-1», — цитирует Штайнера официальный сайт Haas.

В октябре стало известно, что в Haas приняли решение полностью обновить состав перед сезоном-2021 и не продлевать контракт с французом Роменом Грожаном и датчанином Кевином Магнуссеном. Тогда же появились слухи, что Мазепин с большой долей вероятности получит одно из освободившихся мест, хотя на тот момент ещё не был окончательно решён вопрос о его суперлицензии, позволяющей выступать в королевских гонках. Сейчас же разрешение у него практически в кармане, учитывая третье место в общем зачёте «Формулы-2» и послабление правил в связи с пандемией.

Россиянин поблагодарил руководство Haas за оказанное доверие и признался, что с нетерпением ждёт начала нового сезона.

«Я всю жизнь мечтал стать пилотом «Формулы-1». Очень ценю доверие, которое мне оказали Джин Хаас, Гюнтер Штайнер и команда в целом. Благодарен им за то, что они дали шанс молодому пилоту. С нетерпением жду, когда мы начнём работать вместе, причём как на трассе, так и за её пределами. Естественно, я настроен показывать всё, на что способен после сильного сезона в «Формуле-2», — отметил Мазепин.

Никита хорошо зарекомендовал себя во второй по престижности мировой серии автогонок, хотя его дебют в 2019 году вышел не слишком удачным. Россиянин ни разу не поднялся на подиум и набрал всего лишь 11 очков, хотя годом ранее занял второе место в прекратившей своё существование GP3.

Переход в Hitech Grand Prix пошёл ему на пользу. В нынешнем сезоне Мазепин одержал две победы и в сумме шесть раз поднимался на подиум. Перед заключительным этапом он отстаёт от лидирующего Мика Шумахера и его главного преследователя Каллума Айлотта на 43 и 29 очков соответственно, но сохраняет теоретические шансы побороться за титул.

Подписание Мазепина выгодно Haas не только со спортивной, но и с экономической точки зрения. Ещё в начале года Штайнер заявлял, что, провалив предыдущий сезон и потеряв титульного спонсора, команда оказалась в сложном финансовом положении. Пандемия ситуацию не улучшила, и расставание с Грожаном и Магнуссеном объяснялось именно этим.

Отец российского пилота Дмитрий Мазепин — председатель совета директоров компании «Уралхим», который активно вкладывается не только в карьеру сына, но и в команды. Комментируя переход Никиты в «Формулу-1» Мазепин-старший напомнил о пути, который пришлось пройти его сыну в автоспорте.

«Я, конечно, очень рад за своего сына. Он потратил 15 лет, чтобы дойти до своей мечты. Он начал, когда ему было шесть лет, сейчас ему 21 год. Это были 15 трудных лет. Он молодец, горжусь им. Никита прошёл все категории — картинг, «Формулу-3», «Формулу-2». И теперь «Формула-1» — логичное завершение», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Известный менеджер Оксана Косаченко поздравила Мазепина с важным шагом в карьере. По её мнению, переход в королевские гонки стоило совершать именно сейчас, когда до вступления в силу нового технического регламента остаётся год.

«Переход в команду, которая относится ко второму дивизиону, — тоже очень проверенное решение. Никита может повторить судьбу пилотов, которые начинали свою карьеру в не самых топовых командах. Надеюсь, то умение работать с машиной, которое у него есть, и его скорость привлекут внимание топовых команд. Тогда стоит ожидать предложения от первой тройки», — цитирует Косаченко «Спорт-Экспресс».

Теперь можно с уверенностью сказать, что представительство России в королевских гонках продлится минимум 11 сезонов подряд. Мазепин станет четвёртым отечественным пилотом в истории престижнейшей серии после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина.

При этом Квят, имеющий в своём активе более 100 гонок и трижды поднимавшийся на подиум, будет вынужден покинуть «Формулу-1». В его нынешней команде AlphaTauri неоднократно намекали на то, что Пьер Гасли получит нового напарника. А последние события на Гран-при Бахрейна, где россиянин был признан виновником аварии с Лэнсом Строллом, лишь ухудшили его положение. В то же время Даниил ещё может получить шанс в Red Bull, учитывая неопределённость вокруг Александра Албона и пока не обеспечившего себе суперлицензию Юки Цуноды.

Кроме того, уже появились информация, что партнёром Мазепина может стать Мик Шумахер, хотя некоторые эксперты считают, что Haas не стоит подписывать сразу двух пилотов, не имеющих опыта выступления в королевских гонках. Как бы то ни было, судьба Квята и остальных пилотов должна решиться совсем скоро: до окончания сезона в «Формуле-1» и «Формуле-2» осталось всего две недели.