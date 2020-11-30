Квят заявил, что не согласен со штрафом за столкновение со Строллом на Гран-при Бахрейна

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал решение судей 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна оштрафовать его за столкновение с канадским пилотом Racing Point Лэнсом Строллом.

«Честно говоря, я не разделяю их точку зрения на этот эпизод. Мне кажется, я просто никуда не мог деться. Вся моя машина уже была на поребике. Он же, со своей стороны, знал, что я нахожусь внутри, но повернул так, будто меня там не было. Я немного расстроен этим решением, потому что оно похоронило мою гонку. Жаль, потому что у меня был хороший второй старт, я вернулся в борьбу, но этот штраф всё испортил», — приводит слова Квята Motorsport.

На рестарте гонки россиянин атаковал гонщика Racing Point в восьмом повороте трассы по внутренней траектории и не смог избежать контакта. Машина канадца в результате аварии перевернулась, а сам Квят получил от судей штраф в десять секунд, и два штрафных балла к суперлицензии. В итоге Квят занял 11-е место.

The 2020 Bahrain Grand Prix put F1 drivers, teams and fans through every emotion#BahrainGP 🇧🇭 #F1 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Ранее сообщалось, что «Формула-1» проведёт расследование аварии Ромэна Грожана на Гран-при Бахрейна.