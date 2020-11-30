«Формула-1» проведёт расследование аварии Грожана на Гран-при Бахрейна
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По словам спортивного директора «Формулы-1» Росса Брауна, которые передаёт Motorsport, обстоятельства аварии будут внимательно изучены, поскольку возникли вопросы, в частности относительно металлических заграждений, которые не смогли остановить носовую часть болида.
«Для всех было шоком увидеть столь серьёзную аварию. Мы не привыкли к такому, да ещё с огнём. Думаю, сегодня без Halo все сложилось бы совершенно иначе. Halo отвела барьер в сторону, когда машина прошла сквозь него. Но я не сомневаюсь, что мы начнём тщательное расследование. Видеть, как барьер расходится в стороны подобным образом, — это совершенно не то, что нам хочется», — рассказал Браун.
Инцидент произошёл после третьего поворота на первом круге гонки. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись с болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.
Ранее сообщалось, что Грожан обратился к болельщикам впервые после аварии на Гран-при Бахрейна.