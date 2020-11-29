Грожан обратился к болельщикам впервые после аварии на Гран-при Бахрейна

Короткая ссылка
Французский пилот Haas Ромен Грожан обратился к болельщикам впервые после серьёзной аварии в гонке 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
Грожан обратился к болельщикам впервые после аварии на Гран-при Бахрейна
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Всем привет! Просто хочу сказать, что я в порядке. Ну, не совсем в порядке. Спасибо за все ваши сообщения. Хочу сказать, что несколько лет назад я не был сторонником Halo, но без него сейчас я бы не смог с вами говорить. Спасибо всем, спасибо всему медицинскому персоналу. Надеюсь, скоро смогу вам писать и рассказывать, что происходит», — сказал Грожан в своём видеообращении в Instagram.

Инцидент произошёл после третьего поворота на первом круге гонки. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее сообщалось, что Даниэль Риккардо раскритиковал «Формулу-1» за большое количество видеоповторов аварии Грожана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить