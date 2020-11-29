Грожан обратился к болельщикам впервые после аварии на Гран-при Бахрейна

Французский пилот Haas Ромен Грожан обратился к болельщикам впервые после серьёзной аварии в гонке 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

«Всем привет! Просто хочу сказать, что я в порядке. Ну, не совсем в порядке. Спасибо за все ваши сообщения. Хочу сказать, что несколько лет назад я не был сторонником Halo, но без него сейчас я бы не смог с вами говорить. Спасибо всем, спасибо всему медицинскому персоналу. Надеюсь, скоро смогу вам писать и рассказывать, что происходит», — сказал Грожан в своём видеообращении в Instagram.

Инцидент произошёл после третьего поворота на первом круге гонки. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее сообщалось, что Даниэль Риккардо раскритиковал «Формулу-1» за большое количество видеоповторов аварии Грожана.