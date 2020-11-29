Риккардо раскритиковал «Формулу-1» за большое количество повторов аварии Грожана

Австралийский пилот Renault Даниэль Риккардо раскритиковал «Формулу-1» за большое количество видеоповторов аварии французского гонщика Haas Ромена Грожана во время трансляции гонки 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

«Я хочу выразить своё отвращение и разочарование. То, что аварию Грожана показывали снова и снова, повтор за повтором, является неуважением и невниманием по отношению к его семье и ко всем остальным семьям, которые это смотрели. Мы продолжили гонку через час, и всё это время на телеэкранах был огненный шар и разорванная надвое машина», — приводит слова Риккардо Motorsport.

Он отметил, что таким образом те, кто руководил трансляцией, играли на эмоциях всех, кто видел эти повторы.

«Думаю, это было просто отвратительно. Надеюсь, другие гонщики тоже поднимут эту тему. Но я не удивлюсь, если все промолчат о том, что мы в действительности чувствуем», — добавил австралийский пилот.

Инцидент произошёл после третьего поворота на первом круге гонки. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее Квят прокомментировал аварию Грожана на Гран-при Бахрейна.