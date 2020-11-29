Квят: сначала я был очень зол на Грожана, но потом увидел взрыв в зеркалах

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал серьёзную аварию французского пилота Haas Ромена Грожана на старте гонки 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

«Это был пугающий момент. Сначала я был очень зол, что он так подрезал меня. Я подумал: «Какого чёрта он делает?» Но потом мысли в голове у меня сразу переменились, как только я увидел взрыв в зеркалах. Я просто надеялся, что он в порядке. Мне очень не понравилось то, что я увидел, и я просто рад, что он в порядке, если честно. Такие эпизоды напоминают нам, что мы занимаемся опасным делом», — приводит слова Квята Motorsport.

Инцидент произошёл после третьего поворота на первом круге гонки. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись с Квятом, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее сообщалось, что Грожан получил небольшие ожоги.