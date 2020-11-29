Попавший в аварию на Гран-при Бахрейна Грожан получил небольшие ожоги

Стало известно о состоянии французского пилота Haas Ромена Грожана, который попал в серьёзную аварию на этапе «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

Как сообщается в Twitter-аккаунте Haas, гонщик получил небольшие ожоги рук и лодыжек, но в целом его состояние оценивается как нормальное.

«Он сейчас у врачей. В качестве меры предосторожности и для дальнейшего медицинского обследования Ромен будет доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Грожан на старте гонки врезался в отбойник после контакта с автомобилем российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята. После этого болид француза вспыхнул, пилот сразу его покинул.

Ранее было опубликовано видео жёсткой аварии на Гран-при Бахрейна.