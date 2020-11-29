Опубликовано видео жёсткой аварии на Гран-при Бахрейна
- @F1
Ролик опубликовал журналист Танкреди Палмери в Twitter.
Французский пилот Haas Ромен Грожан на старте гонки врезался в отбойник после контакта с автомобилем российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята. После этого болид француза вспыхнул, пилот сразу его покинул.
Тем не менее Грожан был отправлен в больницу.
Ранее сообщалось, что гонка «Формулы-1» в Бахрейне была остановлена после серьёзной аварии с участием Грожана и Квята.
My God the crash of Grosjean turning into fire.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020
He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X