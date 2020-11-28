Квят рассказал, что у него есть несколько предложений для продолжения карьеры

Российский гонщик команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры на сезон 2021 года.

«Люди звонят мне, причём достаточно часто. Интерес есть, и я понимаю, что смогу выбрать самостоятельно, чем мне заняться в следующем году. Как я уже говорил, у меня был контракт с Alpha Tauri на 2019 и 2020 годы. Это всё. Потом мы хотели посмотреть, что будет дальше», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что во время Гран-при Абу-Даби независимо от чьих-либо решений будет сам принимать решение о своём будущем.

«Конечно, приятно видеть интерес со стороны других людей. Я получил несколько звонков. Это хорошо. Приятно иметь в запасе интересные варианты. Это никогда никому не мешало. Так что в будущем всё может сложиться весьма интересно. Я открыт ко всему. У меня нет никаких предпочтений в настоящий момент. Я пока фокусируюсь исключительно на предстоящих трёх гонках», — добавил россиянин, подчеркнув при этом, что также не исключает варианта, при котором он полностью пропустит следующий автоспортивный сезон.

26-летний россиянин выступает в «Формуле-1» с 2014 года. Большую часть карьеры он провёл в Toro Rosso, которая в 2020 году была переименована в Alpha Tauri. Весь сезон 2015 года и первые четыре гонки сезона-2016 он выступал за Red Bull.

Ранее сообщалось, что болельщики Alpha Tauri просят оставить Квята в команде.