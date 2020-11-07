Болельщики команды «Формулы-1» Alpha Tauri просят оставить Квята

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Поклонники команды «Формулы-1» Alpha Tauri выразили поддержку российскому пилоту команды Даниилу Квяту.
Болельщики команды «Формулы-1» Alpha Tauri просят оставить Квята
  • Reuters

Пресс-служба Alpha Tauri на странице в Instagram опубликовала фотографию воспитанника молодёжной программы Red Bull Юки Цуноды. Японец является главным кандидатом на место Даниила Квята в Фаэнце. В комментариях появились призывы сохранить в составе россиянина.

«Пожалуйста, сохраните Даниила Квята», — написал один из подписчиков.

Его поддержал другой болельщик: «Пожалуйста, оставьте Торпеду».

«Кто это, чёрт возьми, такой? Оставьте Квята», — написал ещё один болельщик Aplha Tauri.

Ранее пилот Red Bull Александер Албон объяснил, почему никогда не станет шутить над Квятом.

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