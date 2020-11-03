Албон объяснил, почему никогда не станет шутить над Квятом

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Пилот Red Bull Александер Албон ответил на вопрос, правда ли, что в паддоке Формулы-1 часто шутят над россиянином Даниилом Квятом из-за любви гонщика AlphaTauri к боксу.
Албон объяснил, почему никогда не станет шутить над Квятом
  • Reuters

«У вас, русских, очень сухой юмор. Похожий на тот, что у англичан, потому мы в этом хорошо ладим. Даня в последнее время очень много занимался боксом, так что и правда стал кем-то вроде Конора Макгрегора. Сам я никогда не шучу над Даниилом по поводу его любви к боксу. Думаю, он мне врежет, если я рискну! Мне просто нравится раздражать его. Я люблю напоминать ему всякое. Это весело — потом смотреть, как он злится на меня. Настоящий кайф», — цитирует Албона Sports.ru.

В прошлом сезоне тайско-британский гонщик был партнёром Квята по команде Toro Rosso.

Ранее Марко заявил, что Квят неплохо выступил в Имоле, но это не поможет сохранить место в команде.

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