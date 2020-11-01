Марко: Квят неплохо выступил в Имоле, но это не поможет сохранить место в команде

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что успешное выступление россиянина Даниила Квята на Гран-при Эмилии-Романьи не повлияет на его шансы остаться на следующий сезон в составе команды Alpha Tauri.

«Не появились ли у Квята шансы сохранить своё место? Нет, не появились. Он неплохо выступил сегодня, но это не изменит его будущего, не поможет сохранить место в команде», — приводит слова Марко Motorsport.

На Гран-при Эмилии-Романьи Квят финишировал на четвёртом месте.

26-летний россиянин выступает в «Формуле-1» с 2014 года. Большую часть карьеры он провёл в Toro Rosso, которая в 2020 году была переименована в Alpha Tauri. Весь сезон 2015 года и первые четыре гонки сезона-2016 он выступал за Red Bull.

Ранее Марко намекнул на вероятный уход Квята из Alpha Tauri.