Марко намекнул на вероятный уход Квята из Alpha Tauri

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Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что, комментируя продление командой Alpha Tauri контракта с французом Пьером Гасли, намекнул на вероятный уход россиянина Даниила Квята.
Марко намекнул на вероятный уход Квята из Alpha Tauri
  • Reuters

«Alpha Tauri нужен лидер. Ведь в следующем году его напарником будет очень молодой гонщик», — приводит слова Марко Motorsport.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли воспринимать такой ответ как подтверждение скорой замены Квята на Юки Цуноду, Марко сказал: «Вполне можно сделать такой вывод».

26-летний россиянин выступает в «Формуле-1» с 2014 года. Большую часть карьеры он провёл в Toro Rosso, которая в 2020 году была переименована в Alpha Tauri. Весь сезон 2015 года и первые четыре гонки сезона-2016 он выступал за Red Bull.

Ранее Квят отреагировал на продление Alpha Tauri контракта с Гасли.

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