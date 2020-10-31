Квят: не удивлён, что Alpha Tauri продлила контракт с Гасли, а со мной — нет

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят отреагировал на продление контракта с его партнёром по команде французом Пьером Гасли.
Квят: не удивлён, что Alpha Tauri продлила контракт с Гасли, а со мной — нет
  • Reuters

«Я не удивлен, что Alpha Tauri продлила контракт с Гасли, а со мной — нет. Сейчас (так же, как и ранее) я сфокусирован на том, чтобы работать и приносить пользу команде. Буду выкладываться до самого конца года, а дальше посмотрим. У меня пока нет новостей по поводу моего будущего в 2021 году», — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1».

В текущем сезоне россиянин занимает 14-е место в личном зачёте пилотов, набрав 14 очков. Гасли с 63 очками находится на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что напарник Квята по Alpha Tauri продлил контракт с командой.

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