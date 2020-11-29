Авария Грожана, возгорание болида Переса и 11-е место Квята: чем запомнился Гран-при Бахрейна в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Бахрейна в рамках 15-го этапа «Формулы-1». Главным событием гонки стала серьёзная авария с участием Ромена Грожана — он врезался в защитный барьер. Его машина начала гореть, однако сам пилот серьёзно не пострадал. Также незадолго до финиша загорелся болид Серхио Переса, занимавшего на тот момент третью позицию. Российский пилот Даниил Квят был наказан за столкновение с Лэнсом Строллом 10-секундным штрафом и финишировал 11-м.

Первый день

«Формуле-1» в этом сезоне всё-таки удалось вырваться за пределы Европы, пускай и не слишком далеко. На последние три гонки в сезоне пилоты отправились на Ближний Восток и первым делом обосновались в Бахрейне. Королевство получило право принять сразу две гонки, одна из которых получила устоявшееся название Гран-при Бахрейна, а вторая — Гран-при Сахира.

Разные имена не единственное отличие двух этапов друг от друга. Первый из них должен был пройти на хорошо знакомой гонщикам конфигурации трассы и в привычное время, когда вечер в Бахрейне сменяется ночью. А через неделю пилотов будет ждать совершенно иная гонка с самым коротким в календаре кругом и при искусственном освещении от старта до финиша.

Но сначала гонщикам предстояло определить лучшего в рамках национального Гран-при и вновь вспомнить все особенности автодрома, расположенного практически посреди пустыни. Днём в пятницу многие из них не справлялись с управлением на пыльной трассе и оказывались за её пределами, в том числе и Макс Ферстаппен. Пилоту Red Bull даже пришлось закончить тренировку досрочно. В его отсутствие протокол возглавил новоявленный чемпион мира Льюис Хэмилтон, уже решивший для себя главную задачу на сезон.

То, что Ферстаппен мог бы навязать борьбу пилоту Mercedes, стало ясно по итогам вечерней сессии. В этот раз голландец аккуратнее обращался с машиной и смог показать второе время, уступив Хэмилтону около трети секунды. У его напарника Александра Албона сессия прошла гораздо хуже — он наскочил на поребрик и разбил машину об стену. По итогам пятничных заездов стоило выделить скорость Racing Point, в составе которой Серхио Перес показывал третье и четвёртое время, а также отсутствие перспектив у Ferrari — ни у Шарля Леклера, ни у Себастьяна Феттеля не получилось заехать в первую десятку.

Второй день

В субботу сцепление на трассе улучшилось благодаря слою отработанной резины, который оставили пилоты «Формулы-2». В таких условиях Ферстаппен уже был способен превзойти Хэмилтона в заключительной тренировке. Албон на восстановленной машине показал четвёртый результат вслед за напарником и Mercedes. Также свои позиции улучшил Даниил Квят: с новой силовой установкой, за которую не полагался штраф, он поднялся на восьмое место.

Вечером состоялась квалификация. Её первая сессия не принесла неожиданных результатов. Во второй главными возмутителями спокойствия попытались стать пилоты AlphaTauri. Квят и Пьер Гасли выбрали самые быстрые шины, в которых потом в случае выхода в финальный раунд обязаны были стартовать в гонке. Но сразу показать всю скорость своих болидов им не удалось — на первом же круге остановился Карлос Сайнс на McLaren.

После эвакуации болида сессия продолжились, и гонщики AlphaTauri добились своего, гарантировав себе старт с четвёртого и пятого рядов. Выбить из борьбы им удалось пилотов Ferrari, которые во втором Гран-при подряд закончили квалификацию на втором раунде. Развить успех Гасли и Квяту не удалось — они заняли последние места на чётной стороне решётки.

Ожидавшейся дуэли Ферстаппена и Хэмилтона за поул-позицию в итоге не было. Чемпион мира на протяжении всей квалификации легко обыгрывал голландца и в решающий момент снова оказался быстрее. Пилота Red Bull заодно обошёл Боттас. На четвёртом месте оказался Албон, а старт с пятой позиции заслужил Перес.

Гонка

Начало воскресной гонки заставило всех поклонников «Формулы-1» пережить несколько тяжелейших минут. Вскоре после старта, когда Боттас уступил свои позиции Ферстаппену и Пересу, один из болидов в конце пелотона врезался в отбойник и загорелся.

В аварию попал пилот Haas Ромен Грожан. Француз пересёк траекторию Квяту, задел россиянина и вылетел с трассы. Его болид сразу после столкновения развалился на две половины и воспламенился. Когда пожарные принялись тушить огонь, Грожан вышел им навстречу и был передан в руки медработников. Врачи диагностировали у него только небольшие ожоги.

Гонка была незамедлительно остановлена, и её дальнейшее проведение оказалось под вопросом, так как в результате аварии был сильно повреждён защитный барьер. Организаторы смогли в течение полутора часов привести всё в порядок и дать пилотам зелёный свет. Они стартовали на тех позициях, которые занимали в момент аварии, поэтому Боттас стал четвёртым, а Квят — 15-м.

Но гонщикам вновь не удалось спокойно проехать хотя бы круг. В восьмом повороте Квят поддел болид Лэнса Стролла, когда он заехал на поребрик. В результате машина перевернулась, и на трассу пришлось вызвать автомобиль безопасности. Канадец отделался лёгким испугом и снятием с гонки.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Stroll has crashed



The Canadian has radioed the team to say he is ok and he's out of car #BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/C6fRGPjBL3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Пока пелотон готовился к рестарту, Боттас заехал в боксы за новыми шинами и откатился на 16-е место. Квят же поднялся на 11-ю строчку, но вскоре после возобновления гонки узнал, что ему назначили 10-секундный штраф за инцидент со Строллом. Бороться за очки в такой ситуации стало практически бессмысленно, хотя проблемы у Шарля Леклера позволяли забраться в первую десятку по ходу гонки. После пит-стопа россиянин откатился на 17-ю позицию и больше не подбирался к очковой зоне.

Когда шины поменяли все остальные пилоты, лидерская группа стабилизировалась и не предполагала каких-либо изменений внутри себя. Хэмилтон удерживал первое место, Ферстаппен ехал за ним примерно в пяти секундах позади, Перес замыкал призовую тройку. Голландцу было очень сложно настичь чемпиона мира, но в Бахрейне он в первую очередь соперничал с Боттасом, у которого ещё мог отнять второе место в общем зачёте. Финн в середине гонки провёл ещё один пит-стоп и оказался в середине пелотона, пытаясь бороться хоть за какие-то очки.

Ближе к финишу, когда итоговые места уже практически были распределены между всеми пилотами, у Переса произошло задымление. Он долго не хотел останавливаться и заканчивать борьбу, но всё-таки припарковал свой болид, когда машина загорелась. Организаторам Гран-при Бахрейна пришлось во второй раз выпустить автомобиль безопасности.

LAP 54/57



Agony for Checo Perez!



After looking certain to finish in P3, his car starts billowing smoke



He's out ❌ #BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/oiq584Q1os — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Убрать режим жёлтых флагов до конца гонки не удалось, и гонщики строем пересекли финишную черту. Хэмилтон одержал 11-ю победу в 15 этапах этого сезона, Ферстаппен сократил отставание от Боттаса до 12 очков, а на третье место поднялся Албон. Racing Point из-за схода двух пилотов потерял третью позицию в Кубке конструкторов и уступил её McLaren, чьи пилоты на Гран-при Бахрейна стали четвёртым и пятым. Квят благодаря сходу Переса подтянулся на 11-е место и мог бы всё-таки зацепиться за очки, если бы гонка продолжилась в соревновательном режиме.