Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят — 11-й

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

Действующий семикратный чемпион «Формулы-1» стартовал первым и сумел сохранить свою позицию на финише гонки, которая прерывалась красными флагами из-за аварии пилота Haas Ромэна Грожана и по ходу которой несколько раз на трассе «Сахир» появлялся автомобиль безопасности.

Вторым финишную черту пересёк нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, а тройку призёров замкнул его партнёр по команде тайский пилот Александр Албон.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, стартовав десятым, сумел завершить гонку, по ходу которой он стал участником нескольких инцидентов, и финишировал на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что попавший в аварию на Гран-при Бахрейна Грожан получил небольшие ожоги.