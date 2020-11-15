Триумф на мокрой трассе: Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом мира в гонках класса «Формула-1». Он одержал досрочную победу благодаря первому месту на Гран-при Турции. Вторым стал Серхио Перес, Себастьян Феттель финишировал третьим. Даниил Квят показал 12-й результат. Гонка проходила на мокрой после дождя трассе, из-за чего многие пилоты не справлялись с управлением.

Первый день

Пандемия коронавируса позволила в этом году вернуть в календарь «Формулы-1» Гран-при Турции. До 2012-го это был один из самых любимых среди пилотов и болельщиков этапов, популярность которому обеспечивала интересная трасса «Истамбул Парк». Однако заезды на ней не проводятся с тех пор, как правительство Турции перестало финансировать проведение Гран-при.

Хотя гонки на автодроме «Истамбул Парк» не проводятся уже довольно давно, некоторым пилотам трасса была знакома. Кими Райкконену, Льюису Хэмилтону и Себастьяну Феттелю даже удавалось одерживать на ней победы. Двое из них вернулись в Стамбул ради невысоких шансов на очки, а один — за седьмым титулом чемпиона мира. Хэмилтон мог в Турции досрочно выиграть сезон при условии, что финиширует раньше своего напарника по Mercedes Валттери Боттаса.

Однако и сам Хэмилтон, и другие пилоты столкнулись с проблемой, которая могла расстроить планы любого на этот уикенд. Организаторы Гран-при решили поменять весь асфальт, и новое покрытие оказалось слишком гладким и даже опасным для болидов. Об этих изменениях не знали даже поставщики шин, которые привезли самые жёсткие составы резины.

Первая свободная практика стала непростым испытанием для пилотов, которые чувствовали себя на новом асфальте, как на льду. Многие разворачивались на поворотах или вовсе вылетали с трассы. К счастью, обошлось без серьёзных аварий, так как никто и не разгонялся до высоких скоростей. Вместо того чтобы бить рекорд трассы 15-летней давности, пилоты медленно обкатывали её, рассчитывая улучшить сцепление с помощью отработанной резины. Лучшее время показали пилоты Red Bull Макс Ферстаппен и Александер Албон, а гонщики Alpha Tauri Пьер Гасли и Даниил Квят смогли попасть в первую шестёрку.

Вечером пятницы условия улучшились, и время прохождение круга уменьшилось в среднем почти на семь секунд. Пилоты продолжали осторожничать, но всё равно мало кто смог избежать вылета с трассы. Тем не менее фавориты Гран-при Турции смогли освоиться, и во второй тренировке за Ферстаппеном расположились уже Шарль Леклер из Ferrari и Mercedes в полном составе. Пилоты AlphaTauri вновь показали хорошие секунды, позволявшие рассчитывать на выход в третий сегмент квалификации.

Второй день

Однако в субботу расстановка сил вновь кардинально изменилась. Утром в Стамбуле пошёл дождь, который не только сделал трассу ещё более скользкой, но и смыл всю отработанную резину. В начале утренней тренировки некоторые пилоты ещё пробовали выезжать на промежуточной резине, но надолго никто не задерживался.

Со временем непогода только усиливалась, и от неё не спасали даже дождевые шины. Антонио Джовинацци из Alfa Romeo наглядно показал, что будет, если в таких условиях покинуть боксы — он смог дважды на одном круге вылететь с трассы и разбить антикрыло. Протокол в третий раз удалось возглавить Ферстаппену, но конкурентов у него и не было — в двух секундах от него расположились только Леклер и Албон. Хэмилтон проехал всего три круга и не показал зачётное время.

Провести квалификацию по расписанию так и не удалось из-за продолжавшегося дождя. За семь минут до конца первого сегмента стюарды вывесили красные флаги, прервав заезды почти на час. Состояние трассы лучше не стало, пилоты продолжали вылетать и разворачиваться, и не всем удалось за оставшийся промежуток времени показать хороший результат. Жертвой непогоды стал Квят, который после разворота не смог подняться выше 17-го места.

Во втором сегменте по-прежнему актуальными были дождевые шины. Если Ферстаппену на них удавалось показывать быстрейшие секунды, то в Ferrari и McLaren так и не смогли приспособиться к осадкам. Обе команды закончили борьбу на этой стадии, а Леклер и вовсе показал худший в сезоне результат, став 14-м. Гасли уступил ему почти две секунды и расположился строчкой ниже.

По ходу финального раунда пилотам наконец-то удалось примерить более быструю промежуточную резину. Она лучше всего подошла гонщикам Racing Point. Серхио Перес на протяжении всего сегмента не сходил с первого места, но уже под клетчатым флагом его обошёл напарник Лэнс Стролл. Канадец впервые в карьере завоевал поул-позицию. Ферстаппен всё-таки помешал Racing Point занять весь первый ряд стартовой решётки и показал второй результат. Хэмилтон не смог подняться выше шестого места, уступив заодно Албону и Даниэлю Риккардо из Racing Point. Боттас стал девятым, помешать напарнику завоевать титул в Турции он уже вряд ли мог.

Гонка

За время между квалификацией и гонкой стартовая решётка успела сильно измениться. Пилоты McLaren были наказаны за разные нарушения в субботу, и гонщики Ferrari заняли весь шестой ряд. Машину Гасли ремонтировали ночью, и за это француза отправили на последнее место, а Квят поднялся на 16-ю позицию.

Дождь пожалел пилотов в воскресенье и прекратился перед гонкой, но всё равно оставил после себя мокрую трассу, по которой можно было ездить только на самых медленных шинах. В таких условиях на старте произойти могло всё что угодно, и позиции на решётке теряли всякое значение.

Эти ожидания оправдались. Ферстаппен пробуксовал и отпустил нескольких пилотов. Эстебан Окон и Риккардо задели друг друга, Окона развернула, равно и как тормозившегося Боттаса — они откатились в самый конец пелотона. Гонщики Racing Point остались на первых двух местах, а за ними оказались Хэмилтон и Феттель, отыгравший сразу семь позиций. Лидер чемпионата не смог продержаться на третьем месте дольше круга — он вылетел с трассы и пропустил не только последнего победителя Гран-при Турции, но и Ферстаппена с Албоном. Квят вырвался на 12-ю позицию, но ему на хвост сели Гасли и Леклер.

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It's a sublime start for the Racing Points, but Bottas and Ocon both spin off at Turn 1#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/YWd92CZKq6 — Formula 1 (@F1) November 15, 2020

Со временем трасса стала подсыхать, и появилась возможность переобуться в промежуточные шины. Пример Леклера показал, что время для этого настало. Пилоты стали массово заезжать в боксы, но в Red Bull не последовали общей тенденции. Ферстаппен и Албон позже всех получили новые шины, и голландец даже с заминкой на пит-стопе смог подняться на третье место. После схода Джовинацци таиландский пилот смог подтянуться к напарнику благодаря ошибке Хэмилтона и обгону Феттеля.

Ферстаппен несколько кругов продержался на виртуальном подиуме, но и он не смог справиться с непокорной трассой. Он сел на хвост Пересу, но его дважды развернуло. Голландец не только потерял много времени, но и был вынужден заехать на пит-стоп за новыми шинами, после чего лидер Red Bull оказался на восьмом месте. Развороты преследовали Боттаса и Квята, из-за чего россиянин в середине гонки даже был впереди пилота Mercedes, но от борьбы за очки они оба были далеки.

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Max drops to P8 after his spin. Where will he finish?#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/5ADibR8PW3 — Formula 1 (@F1) November 15, 2020

На 30-м круге пилотам разрешили использовать заднее антикрыло для обгонов, но трасса ещё не была достаточно сухой, чтобы примерить гоночные шины. Шедший на девятом месте Леклер вновь решил опередить время и обновил промежуточную резину. Его примеру скоро стали следовать другие. В тот момент, когда в боксы заезжал Феттель, Албона развернуло, и на третье место выскочил Хэмилтон, а Ферстаппен вышел на четвёртое.

Стролл из-за пит-стопа потерял лидерство и оказался четвёртым. Пересу не удалось заменить напарника на первом месте — Хэмилтон лучше берёг шины и смог на трассе обогнать мексиканца. Оба они всё ещё надеялись до конца гонки получить шины для сухой трассы и сильно рисковали, оставаясь на старой резине. У Стролла же новые промежуточные покрышки сразу стали пузыриться, и через пару кругов он пропустил Феттеля и Леклера.

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Hamilton passes Perez into Turn 12 to take the lead of the race#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/2IT4DkLytW — Formula 1 (@F1) November 15, 2020

Хэмилтон во второй половине гонки с каждым кругом отрывался от Переса и довёл своё преимущество до 20 секунд. У Ферстаппена шины не были такими крепкими, и ему всё-таки пришлось заехать на второй пит-стоп и отдать третье место Леклеру, который к тому времени выиграл внутрикомандную борьбу с Феттелем. Между Ferrari и Ферстаппеном оказался Карлос Сайнс из McLaren, всю гонку избегавший серьёзных ошибок на трассе.

Несмотря на угрозу дождя на последнем круге, Хэмилтон всё-таки решил не сворачивать на второй пит-стоп и с большим запасом первым пересёк финишную черту. Спустя десять лет он одержал вторую победу на Гран-при Турции и довёл количество титулов чемпиона мира уже до семи, сравнявшись с Михаэлем Шумахером. Пока пилот Mercedes принимал первые поздравления, за его спиной продолжалась борьба за подиум. Перес едва не отдал второе место Леклеру, но в итоге монегаск не только отступил, но и пропустил вперёд Феттеля. Квят закончил гонку на 12-м месте, так и не получив шанса побороться за очки.