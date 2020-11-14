Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции, Квят — 17-й

Канадский пилот Racing Point Лэнс Стролл занял первое место в квалификации 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Турции.

Квалификация проходила в дождевых условиях и несколько раз прерывалась красными флагами.

Стролл преодолел свой лучший круг в третьем сегменте за 1 минуту 47,765 секунды. Для 22-летнего пилота это первая победа в квалификации в карьере.

Второе место занял пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку замкнул мексиканский гонщик Racing Point Серхио Перес.

Лидер чемпионата, гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, занял шестое место.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят завершил выступления в квалификации в первом сегменте, заняв в итоге 17-е место.

Ранее Квят объяснил, почему на Гран-при Турции ему предстоит начинать с нуля.