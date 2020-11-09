Квят объяснил, почему на Гран-при Турции ему предстоит начинать с нуля
- Reuters
«Я никогда не участвовал в гонках какого-либо уровня на этой трассе, и в нынешней ситуации я даже не смог поездить на симуляторе, так что я действительно буду начинать с нуля», — приводит слова Квята пресс-служба команды.
При этом он отметил, что смотрел происходившие в «Истанбул Парке» гонки и изучал тонкости трассы. По его ожиданиям, предстоящий заезд будет быстрым и потребует множества усилий.
«Есть несколько поворотов, похожих на знаменитые повороты в Спа и Интерлагосе, так что я ожидаю, что это будет интересный уикенд», — добавил Квят.
Гран-при Турции состоится в период с 13 по 15 ноября.
Ранее Квят объяснил, почему на старте сезона проигрывал своему напарнику по Alpha Tauri.