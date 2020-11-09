Квят объяснил, почему на Гран-при Турции ему предстоит начинать с нуля

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят заявил, что на Гран-при Турции ему предстоит начинать с нуля, так как он никогда не выступал на трассе этого этапа «Формулы-1».

«Я никогда не участвовал в гонках какого-либо уровня на этой трассе, и в нынешней ситуации я даже не смог поездить на симуляторе, так что я действительно буду начинать с нуля», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

При этом он отметил, что смотрел происходившие в «Истанбул Парке» гонки и изучал тонкости трассы. По его ожиданиям, предстоящий заезд будет быстрым и потребует множества усилий.

«Есть несколько поворотов, похожих на знаменитые повороты в Спа и Интерлагосе, так что я ожидаю, что это будет интересный уикенд», — добавил Квят.

Гран-при Турции состоится в период с 13 по 15 ноября.

Ранее Квят объяснил, почему на старте сезона проигрывал своему напарнику по Alpha Tauri.