Квят объяснил, почему на старте сезона проигрывал своему напарнику по Alpha Tauri

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят рассказал, что в начале сезона испытывал проблемы с болидом, из-за которых нередко уступал своему напарнику по команде Пьеру Гасли.

«Когда я начал сезон, то не чувствовал себя комфортно в машине. Особенно это касалось работы рулевого управления. Потом мы внесли несколько изменений, чтобы улучшить ощущения от передней части болида. Это означало, что мне пришлось отказаться от некоторых вещей и заново открывать кое-что для себя в машине. С этого момента всё пошло гораздо лучше. Ощущения от болида улучшились, почувствовал себя комфортнее, и мой темп был всё ближе к тому, что показывал Пьер. Он сразу же почувствовал себя хорошо в машине, мне же пришлось ждать, пока ребята из команды найдут способ мне помочь. Хочу поблагодарить их за это», — цитирует Квята итальянская версия Motorsport.

В нынешнем сезоне Гасли занимает десятое место в общем зачёте пилотов с 63 очками, он два раза поднимался на подиум. На счету Квята 26 очков и 13-я позиция.

Ранее сообщалось, что болельщики команды «Формулы-1» Alpha Tauri просят оставить Квята.