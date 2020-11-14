Квят разочарован своим выступлением в квалификации Гран-при Турции

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Турции.

«День не был для нас лучшим. Разочарован собой. Допустил ошибку на последнем круге, меня развернуло в неподходящий момент, что испортило мою квалификацию. Всегда было трудно оставаться на трассе, я всё равно продолжал атаковать, но не смог справиться с задней частью машины», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что в таких условиях было очень сложно пилотировать, однако все были в одинаковой ситуации.

«Я не пилотировал так хорошо, как хотел. Не знаю, чего ожидать завтра, условия непростые и под дождём, и посуху, так что в гонке может произойти всё что угодно. Мы продолжим атаковать», — добавил россиянин.

Квят завершил выступления в квалификации в первом сегменте, заняв в итоге 17-е место.

Ранее сообщалось, что Лэнс Стролл выиграл квалификацию Гран-при Турции.