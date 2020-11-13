Квят о тренировках Гран-при Турции: это было достаточно экстремально

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в первой и второй сессиях свободных заездов 14-го в сезоне этапа «Формулы-1» Гран-при Турции.

«Мы выполнили программу, сделали всё, что планировали. Прошли много кругов в столь непростых условиях. Условия были очень необычными, но мы должны работать в любой ситуации. Во второй сессии трасса стала лучше, но немного. Завтра мы приложим максимум усилий, чтобы машина была быстрее», — рассказал Квят в интервью пресс-службе «Формулы-1».

Он отметил, что был очень удивлён тому, что сцепление с трассой было столь низким.

«Было достаточно экстремально. В какой-то момент это были необычные ощущения, но что есть, то есть. Я ожидаю интересный уикенд. В таких условиях может многое случиться, здесь прохладно. С работой шин не всё ясно, до старта гонки непонятна будет и стратегия. Так что да, уикенд обещает быть интересным. Многое может случиться», — добавил россиянин.

И в первой, и во второй пятничных сессиях Квят занял шестое место.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам пятничных тренировок Гран-при Турции.