Ферстаппен стал лучшим по итогам пятничных тренировок Гран-при Турции

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял первые места по итогам первой и второй сессий свободных заездов 14-го в сезоне этапа «Формулы-1» Гран-при Турции

По итогам первой сессии заездов на автодроме «Истанбул Парк» Ферстаппен показал результат 1 минута 35,077 секунды.

Вторым стал его напарник по Red Bull тайский пилот Александер Албон. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял шестое место, уступив лидеру 1,661 секунды.

CLASSIFICATION: END OF FP1 ⏱️



A top ten with a few surprises following the first F1 session in Istanbul since 2011#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/1aY03cnZ0v — Formula 1 (@F1) November 13, 2020

Во второй сессии Ферстаппен снова стал лучшим, в лучшей из попыток преодолев круг за 1 минуту 28,330 секунды.

Вторым стал Леклер, а тройку лучших замкнул финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Квят показал шестое время, уступив лидеру 1,359 секунды.

And just like that, we're all done with Friday!



Here's how the drivers finished in our second session 👇#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/zZCvzlkZas — Formula 1 (@F1) November 13, 2020

Ранее Квят объяснил, почему на Гран-при Турции ему предстоит начинать с нуля.