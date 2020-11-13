Ферстаппен стал лучшим по итогам пятничных тренировок Гран-при Турции
- Reuters
По итогам первой сессии заездов на автодроме «Истанбул Парк» Ферстаппен показал результат 1 минута 35,077 секунды.
Вторым стал его напарник по Red Bull тайский пилот Александер Албон. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял шестое место, уступив лидеру 1,661 секунды.
CLASSIFICATION: END OF FP1 ⏱️— Formula 1 (@F1) November 13, 2020
A top ten with a few surprises following the first F1 session in Istanbul since 2011#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/1aY03cnZ0v
Во второй сессии Ферстаппен снова стал лучшим, в лучшей из попыток преодолев круг за 1 минуту 28,330 секунды.
Вторым стал Леклер, а тройку лучших замкнул финский пилот Mercedes Валттери Боттас.
Квят показал шестое время, уступив лидеру 1,359 секунды.
And just like that, we're all done with Friday!— Formula 1 (@F1) November 13, 2020
Here's how the drivers finished in our second session 👇#TurkishGP 🇹🇷 #F1pic.twitter.com/zZCvzlkZas
Ранее Квят объяснил, почему на Гран-при Турции ему предстоит начинать с нуля.