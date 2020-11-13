Ферстаппен стал лучшим по итогам пятничных тренировок Гран-при Турции

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял первые места по итогам первой и второй сессий свободных заездов 14-го в сезоне этапа «Формулы-1» Гран-при Турции
Ферстаппен стал лучшим по итогам пятничных тренировок Гран-при Турции
  • Reuters

По итогам первой сессии заездов на автодроме «Истанбул Парк» Ферстаппен показал результат 1 минута 35,077 секунды.

Вторым стал его напарник по Red Bull тайский пилот Александер Албон. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из Ferrari.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят занял шестое место, уступив лидеру 1,661 секунды.

Во второй сессии Ферстаппен снова стал лучшим, в лучшей из попыток преодолев круг за 1 минуту 28,330 секунды.

Вторым стал Леклер, а тройку лучших замкнул финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Квят показал шестое время, уступив лидеру 1,359 секунды.

Ранее Квят объяснил, почему на Гран-при Турции ему предстоит начинать с нуля.

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