Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике на этапе Гран-при «Формулы-1» в Турции
- Reuters
Лучшее время показал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, его партнёр по команде Александер Албон стал третьим. Второй результат у пилота Ferrari Шарля Леклера.
Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri показал 17-й результат.
Заезд был прерван из-за сильного ливня, в результате чего из боксов не выезжал действующий чемпион мира и лидер текущего зачёта пилотов Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Ранее Квят рассказал о тренировках на Гран-при Турции.