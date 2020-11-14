Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике на этапе Гран-при «Формулы-1» в Турции

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На автодроме «Истанбул-Парк» в Стамбуле завершилась третья свободная практика Гран-при Турции «Формулы-1».
Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике на этапе Гран-при «Формулы-1» в Турции
  • Reuters

Лучшее время показал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, его партнёр по команде Александер Албон стал третьим. Второй результат у пилота Ferrari Шарля Леклера.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri показал 17-й результат.

Заезд был прерван из-за сильного ливня, в результате чего из боксов не выезжал действующий чемпион мира и лидер текущего зачёта пилотов Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Ранее Квят рассказал о тренировках на Гран-при Турции.

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