Квят, Шварцман или Мазепин: кто из российских пилотов может выступить в «Формуле-1» в 2021 году

Даниил Квят, Роберт Шварцман и Никита Мазепин в последнее время фигурируют в списках гонщиков, с которыми команды «Формулы-1» могут заключить контракты в следующем сезоне. У каждого из них свои достоинства и недостатки, которые могут повлиять на их будущее в самой престижной автогоночной серии. В каких конюшнях и на каких условиях российские пилоты могут продолжить карьеру в 2021 году — в материале RT.

В «Формуле-1» осталось всего лишь пять свободных мест на будущий сезон. В трёх командах — Mercedes, Red Bull и AlphaTauri — определились только с одним гонщиком, в Haas пока ни с кем не заключали контрактов. При этом претендентов на должность боевого пилота гораздо больше, чем имеется вакансий. Среди тех, кто находится в поле зрения команд, есть и трое россиян — Даниил Квят, Роберт Шварцман и Никита Мазепин. У каждого из них есть определённые шансы продолжить карьеру в королевских гонках, но хватает и недостатков, которые могут этому помешать.

Даниил Квят

Даниил Квят является самым опытным среди этой троицы. В этом сезоне он перешагнул отметку в 100 Гран-при за карьеру и занимает 13-е место в общем зачёте после 13 этапов, опережая даже Себастьяна Феттеля из Ferrari. На последнем Гран-при Эмилии-Романьи пилот AlphaTauri показал свой лучший результат прошлого сезона, заняв четвёртое место. До подиума ему не хватило меньше секунды.

Успех в третьей итальянской гонке за сезон, по идее, должен был повысить шансы Квята остаться в команде. Этому должна способствовать и смена её собственной роли. Если раньше AlphaTauri (под именем Toro Rosso) была юниорской командой Red Bull, то с этого года она уже является «сестринским» коллективом, в котором не обязательно должны быть молодые гонщики — ей нужны пилоты, способные давать результат.

В этом смысле Квят отвечает требованиям команды. Он достаточно опытен и имеет за свою карьеру три подиума, на один из которых он поднимался в прошлом году именно с AlphaTauri. Однако советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уже не раз давал понять, что у Пьера Гасли будет новый напарник. Это он утверждал в том числе и прямо перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Итоги гонки, по словам Марко, ничего не изменили. В интервью Sky Germany он похвалил Квята за его выступление и отметил, что оно поможет россиянину определиться со своим будущим на следующий сезон, однако маловероятно, что оно будет связано с AlphaTauri. В ней официально останется Гасли, а на то, чтобы присоединиться к нему, Квят уже может не рассчитывать.

В такой позиции руководства команды есть своя логика. Как бы российским болельщикам ни хотелось отмечать локальные успехи Квята, в сравнении с Гасли он действительно не проводит выдающийся сезон. В квалификации, когда оба пилота имеют равные возможности себя проявить, Квят оказывался быстрее всего дважды против 11 раз у напарника — это очень большое отставание, на которое сложно закрывать глаза.

Даже если бы Гасли не одержал сенсационную победу в Монце и не опережал напарника по очкам, россиянин всё равно бы плохо смотрелся на его фоне. С учётом того, что и в прошлом сезоне француз выигрывал внутрикомандное соперничество, у руководства AlphaTauri был повод задуматься о смене второго пилота, который должен подстёгивать Гасли, а не создавать для него тепличные условия.

Найти себе другое место в «Формуле-1» Квяту будет непросто. В Mercedes в первую очередь ждут положительного ответа от Льюиса Хэмилтона, в Red Bull пилот, который не пригодился AlphaTauri, не может попасть по определению. Остаётся ещё Haas, но в связанную с Ferrari американскую команду уже слишком много претендентов из тех, кто достаточно сильно проявил себя в «Формуле-1» или «Формуле-2», хотя и такого развития событий исключать нельзя.

Роберт Шварцман

Haas до последнего был командой с самым стабильным составом после Mercedes. Ромен Грожан и Кевин Магнуссен на двоих провели в ней девять лет, но ни подиумов, ни тем более побед добиться не сумели. Удачный 2018-й, когда конюшне покорилось пятое место в Кубке конструкторов, сменили два сезона, в которых было всего девять финишей, принёсших им очки.

В итоге у руководства Haas лопнуло терпение, и оно решило радикально поменять состав, объявив об уходе французского и датского пилотов. Для них карьера в «Формуле-1» как минимум на один сезон уже закончена, а для кого-то теперь она может только начаться. Среди тех, кто может подойти Haas, значатся сразу два россиянина.

Одним из них можно назвать Роберта Шварцмана. В начале года его дебют в королевских гонках вообще казался вопросом практически решённым. Чемпион «Формулы-3» начал сезон в «Формуле-2» с двух побед, к которым прибавилось одно второе место и победный финиш в спринте. Но затем последовала череда неудач. В Муджелло Шварцман сошёл с дистанции, в Сочи он остался без очков. В общем зачёте он упал на пятое место, и исправить положение сдвоенным этапом в Бахрейне уже не получится.

По некоторым данным, Ferrari, воспитанником которой Шварцман является, продолжает верить в молодого россиянина. Однако от него хотят, чтобы к дебюту в «Формуле-1» он подошёл более опытным пилотом, который заслужил свой карьерный рост результатами. Он останется в поле зрения Ferrari, но серьёзно его кандидатура теперь будет рассматриваться через год, когда в другой дочерней команде Alfa Romeo уже нельзя будет оставлять Кими Райкконена и Антонио Джовинацци, у которых поводов для гордости в этом сезоне совсем не было, выше девятого места оба пилота не поднимались.

Никита Мазепин

Никиту Мазепина от соотечественников отличает то, что его можно отнести к рента-драйверам — пилотам, которым участвовать в гонках позволяет солидная спонсорская поддержка. Его отец Дмитрий Мазепин является заместителем председателя совета директоров «Уралкалия» и уже содержит команду сына в «Формуле-2», активно помогая ему строить автогоночную карьеру.

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Однако и сам Мазепин-младший достойно выступает в младших сериях, а в этом сезоне одержал две победы (три без учёта штрафа) и набрал столько же очков, сколько Шварцман. Мазепину уже 21 год — совсем молодым пилотом его считать сложно, но как раз благодаря этому он и может считаться достаточно созревшим для следующего шага — «Формулы-1».

Если у пилота есть финансовая поддержка, то влиться в королевские гонки ему не должно быть сложно. Однако, как уже было сказано ранее, свободных мест осталось совсем мало, а вариантов продолжения карьеры конкретно у Мазепина и того меньше. По сути, он может рассчитывать только на место в Haas, где также ждут будущего победителя «Формулы-2» Мика Шумахера.

Осенью СМИ утверждали, что Дмитрий Мазепин якобы готов даже полностью купить Haas, чтобы его сын смог осуществить свою мечту и стать пилотом «Формулы-1». Со временем эти слухи пошли на убыль, но разговоры о том, что россиянин всё-таки будет в американской команде, никуда не исчезли. Такой вариант не исключил и сам руководитель конюшни Гюнтер Штайнер. Haas уже достаточно долго пытался делать ставку только на мастерство пилотов и заслужил возможность пригласить рента-драйвера, чтобы улучшить финансовое положение, если такой вариант имеется.