Судьи лишили Мазепина победы в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии

Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин занял второе место в первой гонке седьмого этапа «Формулы-2» — Гран-при Бельгии.

Россиянин, стартовавший вторым, первым пересёк финишную линию, однако сразу после финиша судьи наказали Мазепина штрафом в пять секунд за выдавливание соперника, Юки Цуноды из Carlin, с трассы.

Судьи также рассматривают ещё два эпизода с Мазепиным — небезопасный выезд с пит-стопа, а также его поведение после финиша, когда он, паркуясь у подиума, сбил табличку с номером «2».

Тройку призёров замкнул Мик Шумахер из Prema.

Россиянин Роберт Шварцман из Prema, стартовавший четвёртым, завершил гонку на пятой позиции. Артём Маркелов из HWA AG стартовал 19-м и пересёк финишную черту 16-м.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации на Гран-при Бельгии.