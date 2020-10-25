Захватывающий старт, достижение Хэмилтона и последнее место Квята: чем запомнился Гран-при «Формулы-1» в Португалии

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в «Формуле-1». За свою карьеру он пришёл к финишу первым в 92 гонках. Вторым на трассе «Алгарве» стал напарник британца Валттери Боттас, а третье место занял представитель Red Bull Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят из-за штрафа за срезанный круг и дополнительного пит-стопа оказался на 19-й строчке.

Первый день

Благодаря пандемии коронавируса в календарь «Формулы-1» вернулся Гран-при Португалии. В последний раз страна принимала «королевские гонки» в 1996 году на автодроме «Эшторил», который затем потерял такую возможность из-за возросших требований безопасности. Построенная ему на замену трасса «Алгарве» в Портимао долго ждала возможности принять гоночный уикенд и получила его только сейчас.

Малознакомая для всех трасса могла бы стать свидетелем очередного триумфа Mercedes. Немецкая команда получила шанс досрочно завоевать Кубок конструкторов при условии, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас наберут максимальное количество очков, а пилоты Red Bull останутся ни с чем.

Но во время пятничных тренировок Макс Ферстаппен дал понять, что его команда отложит победу Mercedes как минимум до следующего Гран-при Эмилии-Романьи. В первой сессии голландец показал третье время, отстав от Боттаса на 0,781 секунды на более жёстких шинах. Пилот Red Bull проиграл Хэмилтону ещё меньше, и это означало, что с одинаковой резиной он вообще мог бы быть быстрее лидера чемпионата мира.

По итогам вечерней тренировки, сокращённой из-за тестирования шин на следующий сезон, Ферстаппен действительно оказался быстрее Хэмилтона и уступил всего полсекунды Боттасу, который снова ехал на более скоростных шинах. Но пятница для главного конкурента Mercedes закончилась всё-таки неудачно. Под конец сессии он столкнулся с Лэнсом Строллом из Racing Point и повредил машину. По радиосвязи он назвал канадца «монголом», чем спровоцировал расистский скандал — недовольство такой формулировкой выразила официальный культурный посланник Монголии Унро Янчив.

Важным итогом пятницы стало то, что почти все пилоты не могли справиться с первым и четвёртым поворотами «Алгарве» и срезали их. В общей сложности гонщикам пришлось 125 раз аннулировать время на круге. Повторение такой ситуации в квалификации могло привести к самым неожиданным результатам, так что организаторы Гран-при Португалии всё-таки ослабили требования к прохождению трассы.

Второй день

В субботу пилоты уже реже нарушали правила, но всё-таки опасность лишиться хорошего времени из-за одной ошибки сохранялась. Во время свободных заездов аннулировать пришлось уже 24 попытки, а больше всех не повезло снова Ферстаппену. На своём лучшем круге голландец проиграл всего 0,005 секунды Боттасу, который в третий раз за уикенд возглавил протокол. В итоге ему пришлось опуститься на третью строчку, пропустив вперёд Хэмилтона.

В последней тренировке перед квалификацией четвёртое место неожиданно показал Пьер Гасли из AlphaTauri. Другие пилоты на более быстрых машинах не успели его подвинуть, так как сессию пришлось досрочно закончить из-за проблем с дренажной системой. Себастьяну Феттелю каким-то образом удалось открыть крышку колодца во время заездов, и стюардам пришлось проверить все замки на трассе, чтобы это больше не повторилось. Проверка затянулась так сильно, что пришлось даже отложить квалификацию.

Когда началась борьба за поул-позицию, Ферстаппен старался держаться рядом с Mercedes и даже показал второе время в первой сессии. Но затем пилоты немецкой команды совершили фантастический рывок. На ещё более жёстких шинах, чем у остальных гонщиков, они нарастили отрыв от голландца до нескольких десятых секунды.

Своё преимущество Mercedes закрепил в финальном раунде. Хэмилтон выиграл 97-й поул за карьеру, а Боттас помог команде занять первый ряд стартовой решётки в 75-й раз. Ферстаппен остался на третьем месте, к которому достаточно близко приблизился Шарль Леклер из Ferrari.

Для российского пилота Даниила Квята первые два дня Гран-при Португалии прошли не слишком удачно. Он не вошёл в десятку ни на одной тренировке, а в квалификации показал только 13-й результат. Такое выступление контрастировало с тем, что показал его напарник Гасли, пробившийся в финальную сессию и занявший девятое место благодаря проблемам у Даниэля Риккардо из Renault.

Гонка

Незадолго до начала гонки небо над Портимао заволокли тучи. Возможное выпадение осадков сразу изменило расстановку сил в гонке. Ферстаппен стартовал на более быстрых шинах, чем пилоты Mercedes и Леклер, так что в случае дождя он сразу получал ощутимое преимущество над ближайшими конкурентами.

Во время прогревочного круга трасса действительно намокла, и когда погасли огни светофора, Ферстаппен сумел быстро пройти Боттаса. Финн контратаковал и вернул вторую позицию, после чего пилот Red Bull вновь попытался вырваться вперёд, но вдруг между ним и Серхио Пересом из Racing Point произошёл контакт. Мексиканец вылетел с трассы и откатился на последнее место, а Ферстаппен отстал от Боттаса, который в это время уже обходил Хэмилтона.

LAP 1/66



Verstappen and Perez touch and the Mexican slides off into the barriers. He's got going again and has made it back to the pits 😮#PortugueseGP 🇵🇹 #F1pic.twitter.com/whEfoGinkR — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

Лидерам гонки было непросто ехать на шинах средней жёсткости по мокрой трассе, и их медлительностью воспользовался Карлос Сайнс. Пилот McLaren на более быстрой резине сумел не просто приблизиться к Mercedes с седьмой стартовой позиции, но и захватить лидерство в гонке. Правда, дождь сильнее не стал и вскоре прекратился, а на сухой трассе шины Mercedes прогрелись достаточно сильно, чтобы сместить испанца с первого места. Со временем Сайнс сдался и под натиском Ферстаппена, который оправился от инцидента с Пересом и вернулся в борьбу за подиум.

Боттас тоже недолго удерживал лидерство. Хэмилтон несколько раз обновил лучший круг в гонке и приблизился к напарнику. Британец уже был на расстоянии атаки, когда Стролл и Ландо Норрис из McLaren столкнулись, поломав друг другу передние антикрылья. К счастью для лидера чемпионата, гонку прерывать не пришлось, и вскоре он прошёл Боттаса.

🚨



Stewards have handed Stroll a 5-second time penalty for the earlier collision with Norris#PortugueseGP 🇵🇹 #F1pic.twitter.com/nRoauhmBl2 — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

Ферстаппен уже слишком сильно отставал от Mercedes и лишь претендовал на третье место, которое ненадолго отдавал Леклеру из-за пит-стопа. На второй половине дистанции голландец проигрывал Хэмилтону и Боттасу уже целый круг, что позволяло им спокойно поменять шины на самые жёсткие. Интересное начало гонки сменилось её предсказуемым окончанием, когда разрывы между пилотами первой четвёрки были слишком велики, чтобы можно было рассчитывать на перестановки внутри квартета.

В итоге Хэмилтон одержал победу и побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных гонок. Пилот Mercedes увидел клетчатый флаг первым в 92-й раз за карьеру. Теперь Хэмилтон будет пытаться повторить достижение немца по количеству чемпионских титулов. Британскому гонщику осталось набрать всего 53 очка в оставшихся пяти гонках, чтобы тоже стать семикратным триумфатором «Формулы-1».

Для Квята воскресная гонка прошла ещё хуже, чем все предварительные заезды. Он уже на старте откатился на предпоследнее место, опережая только Переса. Своими силами и за счёт чужих пит-стопов россиянину удавалось подниматься выше, но постепенный подъём закончился после срезки поворота, за который Квята наказали пятисекундным штрафом. Вдобавок его комплект самых жёстких шин успел износиться до финиша, и второй пит-стоп отбросил пилота AlphaTauri на 19-е место, которое было последним после схода Стролла.