Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Португалии, Квят — 17-й

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Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Португалии.
Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Португалии, Квят — 17-й
  • Reuters

Финский гонщик преодолел свой лучший круг по трассе «Алгарве» в городе Портиман за 1 минуту 17,940 секунды.

Второй результат показал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку замкнул британец Ландо Норрис из McLaren.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял 17-е место по итогам сессии.

Ранее сообщалось, что Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Португалии.

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