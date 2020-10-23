Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Португалии, Квят — 17-й
- Reuters
Финский гонщик преодолел свой лучший круг по трассе «Алгарве» в городе Портиман за 1 минуту 17,940 секунды.
Второй результат показал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку замкнул британец Ландо Норрис из McLaren.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял 17-е место по итогам сессии.
No shortage of incident in FP2 😵— Formula 1 (@F1) October 23, 2020
Here's how it finished up 👀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1pic.twitter.com/QCzIw4QVqE
Ранее сообщалось, что Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Португалии.