Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Португалии, Квят — 17-й

Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время во второй свободной практике 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Португалии.

Финский гонщик преодолел свой лучший круг по трассе «Алгарве» в городе Портиман за 1 минуту 17,940 секунды.

Второй результат показал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку замкнул британец Ландо Норрис из McLaren.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял 17-е место по итогам сессии.

No shortage of incident in FP2 😵



Here's how it finished up 👀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1pic.twitter.com/QCzIw4QVqE — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

Ранее сообщалось, что Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Португалии.