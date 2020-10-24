Квят: нам нужно найти правильный баланс для трассы в Португалии

Пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят подвёл итоги пятничных сессий свободных заездов на Гран-при Португалии.

«Во второй практике было сложно найти оптимальный ритм. Есть пара вещей, с которыми всё пока не до конца ясно. В данный момент всё не очень хорошо, но это нормально ведь, потому что трасса достаточно скользкая. В субботу мы должны поработать и понять, что необходимо сделать, чтобы выжать из машины максимум в таких условиях. Я получил мало удовольствия от вождения, поскольку сцепление было слишком низким и машину постоянно уводило. Нам нужно найти правильный баланс для трассы», — приводит пресс-служба Alpha Tauri слова Квята.

Квалификация Гран-при Португалии состоится 24 октября. Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Португалии, Квят — 17-й.