Отец первого российского пилота «Формулы-1» погиб в возрасте 61 года

Отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, Александр Петров, был убит в Ленинградской области в возрасте 61 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на него было совершено покушение.

Петров был бизнесменом и депутатом совета депутатов города Выборга.

Виталий Петров был первым российским пилотом «Формулы-1» и обладателем подиума. Он провёл в чемпионате три сезона, и его лучшим результатом стало десятое место в личном зачёте в 2011 году.

Международная автомобильная федерация выразила соболезнования Петрову в связи со смертью его отца, а также освободила россиянина от обязанностей стюарда 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Португалии.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии.