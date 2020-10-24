Отец первого российского пилота «Формулы-1» погиб в возрасте 61 года

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Отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, Александр Петров, был убит в Ленинградской области в возрасте 61 года.
Отец первого российского пилота «Формулы-1» погиб в возрасте 61 года
  • Александр Петров с сыном - гонщиком Виталием Петровым
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  • © Виталий Петров

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на него было совершено покушение.

Петров был бизнесменом и депутатом совета депутатов города Выборга.

Виталий Петров был первым российским пилотом «Формулы-1» и обладателем подиума. Он провёл в чемпионате три сезона, и его лучшим результатом стало десятое место в личном зачёте в 2011 году.

Международная автомобильная федерация выразила соболезнования Петрову в связи со смертью его отца, а также освободила россиянина от обязанностей стюарда 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Португалии. 

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Португалии.

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