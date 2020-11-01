Квят заявил, что чувствовал уверенность в своих силах в гонке этапа Гран-при Эмилии-Романьи

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке 13-го в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это была хорошая гонка, очень хорошая. Сильный результат. Конечно, сейчас я думаю о подиуме, потому что он был очень близок. На рестарте было сложно, но мне удалось провести пару отличных обгонов. Увы, к тому времени, когда позади остались Александр Албон и Шарль Леклер, Даниэль Риккардо уже успел прогреть свои шины. Бороться с ним было тяжело», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что в этой гонке всё решала смелость.

«Это было здорово. Я хорошо повеселился. После рестарта я просто сказал себе, что должен атаковать. Я чувствовал уверенность в своих силах. Я с каждым разом верю всё больше и больше в наш потенциал как команды. В свой как пилота — тоже. Мне всё комфортнее в машине, мы прибавляем по ходу года. Знаете, есть некоторые вещи в машине, которые мы поняли, и мне жаль, что мы не разобрались раньше — чуть позже по ходу сезона. Начиная со Спа, мы сделали хороший шаг. Пьер Гасли в этом году с самого начала был быстр, но я подобрался к нему к Спа, и, если вы посмотрите внимательно, мы были очень близки с тех пор. Сегодня была хорошая гонка. Для меня было важно сбросить этот груз. Я счастлив», — подытожил россиянин.

Стартовав восьмым, Квят сумел завершить гонку, прошедшую на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле, на четвёртой позиции. Этот результат стал для россиянина лучшим в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Mercedes в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1».