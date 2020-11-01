Mercedes в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

Немецкая команда Mercedes-AMG Petronas досрочно завоевала Кубок конструкторов «Формулы-1» в сезоне 2020 года.

По итогам 13-го этапа сезона-2020 — Гран-при Эмилии-Романьи, на котором пилоты команды завоевали победный дубль, немецкий коллектив набрал 479 очков и стал недосягаем для ближайшего преследователя — Red Bull, в активе которого 226 очков и пилоты которого не набрали очков в Имоле.

Для Mercedes это седьмой в истории и седьмой подряд Кубок конструкторов. Таким образом, немецкая команда превзошла рекорд Ferrari по количеству побед в зачёте производителей подряд. Победная серия составляет шесть сезонов.

В общей сложности семь раз Кубок конструкторов, помимо Mercedes, выигрывал Lotus, восемь раз — McLaren, девять раз — Williams, а рекордсменом остаётся Ferrari (16 титулов).

До завершения сезона-2020 осталось четыре этапа: один в Турции, два в Бахрейне и один в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи.