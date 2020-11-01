Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Квят — четвёртый
- Reuters
Стартовавший вторым шестикратный чемпион мира сумел завершить гонку на трассе имени Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле на первом месте.
Вторым финишную черту пересёк обладатель поул-позиции финн Валттери Боттас, также выступающий за Mercedes. Тройку призёров замкнул австралиец Даниэль Риккардо на Renault, второй раз в сезоне поднявшийся на подиум.
Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят, стартовавший восьмым, завершил гонку на четвёртом месте, показав свой лучший результат в нынешнем сезоне.
FINAL CLASSIFICATION 🏁@MercedesAMGF1 clinch seventh straight constructor title 🏆— Formula 1 (@F1) November 1, 2020
Another podium for @danielricciardo 👏#ImolaGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/G9yaZmpr9k
Ранее сообщалось, что Хельмут Марко намекнул на вероятный уход Квята из Alpha Tauri.