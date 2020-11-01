Хэмилтон выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Квят — четвёртый

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 13-го в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.

Стартовавший вторым шестикратный чемпион мира сумел завершить гонку на трассе имени Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле на первом месте.

Вторым финишную черту пересёк обладатель поул-позиции финн Валттери Боттас, также выступающий за Mercedes. Тройку призёров замкнул австралиец Даниэль Риккардо на Renault, второй раз в сезоне поднявшийся на подиум.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят, стартовавший восьмым, завершил гонку на четвёртом месте, показав свой лучший результат в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Хельмут Марко намекнул на вероятный уход Квята из Alpha Tauri.