«Умный, быстрый, действительно особенный»: как российский пилот Шварцман стремится к попаданию в «Формулу-1»

Молодой российский пилот Роберт Шварцман одержал в этом году две победы на этапах «Формулы-2» и захватил лидерство в общем зачёте серии. Он входит в программу поддержки Ferrari, и уже сразу несколько руководителей команд «Формулы-1» отметили успехи уроженца Санкт-Петербурга. Если ему удастся завершить сезон на первом месте, то у него появится реальный шанс принять участие в «королевских гонках» уже в следующем сезоне.

В «Формуле-1» в ближайшее время может появиться новая российская звезда. Роберт Шварцман ударно начал сезон в классе «Формула-2» и выиграл две гонки на трёх первых Гран-при. Его успехи не остались незамеченными в главной автогоночной серии, и сразу несколько руководителей команд восхитились 20-летним пилотом из Санкт-Петербурга.

Шварцман уже достаточно давно зарекомендовал себя в мире автоспорта. В 2017 году он был включён в программу поддержки Ferrari и с тех пор пока не провёл ни одного сезона без побед. В 2018-м он выиграл Toyota Racing Series, а в следующем году стал лучшим в розыгрыше «Формулы-3».

В этом году Шварцман выступает в «Формуле-2» за итальянскую команду Prema, которая имеет прочные связи с Ferrari и уже воспитала для «скудерии» Шарля Леклера, а для других конюшен — Лэнса Стролла, Серхио Переса и Жюля Бьянки. Успех в «Формуле-2» подарил многим пилотам путёвку в «королевские гонки», и сейчас именно россиянин лидирует в общем зачёте.

Ещё на первом этапе в Австрии Шварцман сумел подняться на подиум и финишировать третьим в основной гонке и четвёртым в спринте (в нём участвуют десять лучших пилотов по итогам главного старта, но стартуют они в обратном порядке. — RT). Но главный успех ждал его спустя неделю, уже в рамках Гран-при Штирии.

Шварцман буквально чудом выиграл следующую гонку. Перед стартом его машина переключилась на безопасный режим работы, из-за чего рассчитывать на хороший результат стало невозможно. Однако благодаря дождю начало заезда было отложено, и механики успели настроить двигатель. Россиянин с шестой позиции сумел подняться на первую.

Ещё через неделю Шварцман снова поднялся на верхнюю ступень подиума, и снова этому предшествовали непростые обстоятельства. По итогам дождевой квалификации россиянин стал лишь 11-м. Но на старте гонки он смог сразу же отыграть пять позиций, а затем благодаря нестандартной тактике смог добиться невероятного преимущества над соперниками к концу заезда и сделать победный дубль. К слову, вторым за Шварцманом финишировал ещё один россиянин Никита Мазепин.

По итогам трёх Гран-при Шварцман набрал 81 очко и оторвался на 18 от ближайшего преследователя Каллума Айлотта из Великобритании. С учётом того, что до конца сезона остались лишь шесть подтверждённых этапов, это неплохой задел для будущей победы. Впрочем, так же как и в «Формуле-1», количество гонок ещё может увеличиться, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться.

Успехи россиянина не остались незамеченными в «Формуле-1». Так, консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко наградил Шварцмана несколькими эпитетами после его победы в Венгрии.

«Умный, быстрый, берегущий шины, действительно особенный», — сказал Марко F1-Insider.

Похвалил молодого пилота и руководитель Haas Гюнтер Штайнер, хотя и отметил при этом, что пока что не готов пригласить его в свою команду.

«Только увидел, что он победил. У него всё здорово получается. Вторая победа в сезоне. Отлично. У него все ладится сейчас. Плюс выиграл титул в прошлом году. Но в настоящий момент пока не планирую никого подписывать», — сказал Гюнтер журналисту Олегу Карпову.

Но самыми приятными словами для Шварцмана должны быть поздравления от руководителя Ferrari Маттиа Бинотто, который отметил успех своего молодого подопечного.

«Сегодня замечательные результаты пришли от наших ребят из Академии Ferrari Academy. Я хочу поздравить Роберта Шварцмана с потрясающей гонкой и Мика Шумахера, занявшего третье место», — цитирует Бинотто Formula Passion.

Именно с сыном Михаэля Шумахера Шварцман сейчас негласно соперничает за повышение в Ferrari. Он тоже пользуется поддержкой итальянской конюшни и успел одержать победу в «Формуле-3». В «Формуле-2» он проводит второй сезон, но пока занимает четвёртое место в общем зачёте, имея почти в два раза меньше очков, чем россиянин.

F1-Insider уже проводит параллели между Шварцманом и Леклером, который своими отличными результатами в младших сериях быстро дослужился до места в основном составе Ferrari. Чтобы повторить его путь, россиянину нужно стать лучшим в «Формуле-2», и тогда у итальянской команды не будет выбора, кроме как повысить его — победители младших серий выступать в них уже не могут.

Конечно, за руль Ferrari Шварцмана пока никто не готов посадить, но шансы оказаться в дочерней команде «скудерии» Alfa Romeo у него есть. Тем более, что её состав на следующий год пока остаётся под вопросом. Ни Кими Райкконен, ни Антонио Джовинацци пока не успели себя как-то проявить, чтобы с полной уверенностью рассчитывать на место в швейцарской конюшне.