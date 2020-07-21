Глава FIA ответил на антирасисткие призывы Хэмилтона: все жизни важны

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Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт прокомментировал слова пилота Mercedes, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона о необходимости организовывать акции с преклонением колена перед стартом каждой гонки сезона и призыв к руководству чемпионата и федерации поспособствовать этому.
Глава FIA ответил на антирасисткие призывы Хэмилтона: все жизни важны
  • Reuters

«У Льюиса твёрдое мнение о расизме, это важная тема для него. Но люди разные. Кто-то говорит громко, другие тихо делают своё дело. Но мы все хотим положить расизму конец. Я говорю, что жизнь важна. Жизни важны. Не только жизни чёрных, или жёлтых, или белых. Все жизни», — приводит слова Тодта Motorsport.

Перед гонками на каждом из трёх прошедших этапов сезона «Формулы-1» часть пилотов вставала на колено в знак поддержки антирасистского движения. Среди тех, кто не присоединился к акции, — российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон хочет, чтобы все пилоты «Формулы-1» встали на одно колено в знак борьбы с расизмом.

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