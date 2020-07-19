Победа Хэмилтона, спасение Ферстаппена и неудачная тактика Квята: как прошёл Гран-при «Формулы-1» в Венгрии

На трассе «Хунгароринг» состоялся третий этап «Формулы-1» — Гран-при Венгрии. Победу одержал Льюис Хэмилтон, возглавивший общий зачёт сезона. Разбивший перед гонкой болид Макс Ферстаппен сумел отыграть пять позиций со старта и занять второе место. Даниил Квят финишировал 12-м, избрав по ходу гонки неправильную тактику с шинами.

Первый день

В «Формуле-1» не принято проводить три гонки подряд, но в этом сезоне такой график является вынужденной необходимостью. На Гран-при Венгрии команды прибыли сразу после двух австрийских этапов, по которым уже можно делать кое-какие выводы о текущем чемпионате. Mercedes по-прежнему находится вне конкуренции, а за ним борьбу теперь ведут не Red Bull и Ferrari, а McLaren и Racing Point.

Успехи последней команды вызывают некоторое раздражение у других конюшен, так как, по сути, Лэнсу Строллу и Серхио Пересу достались болиды Mercedes прошлогоднего образца. В Renault решили, что такого быть не должно, и между вторым и третьим этапами подали протест. Его рассмотрение пока продолжается, так что Racing Point могла спокойно принять участие в Гран-при Венгрии.

Извилистый «Хунгароринг» мог бы дать небольшое преимущество машинам с хорошей прижимной силой, но с первой же сессии свободных заездов стало понятно, что с Mercedes по-прежнему невозможно конкурировать. Льюис Хэмилтон на самых медленных шинах показал лучшее время, и никто на более мягкой резине не смог его перекрыть. В секунде от него смогли оказаться только напарник Валттери Боттас, Стролл и Перес.

Вечером в пятницу пошёл дождь, и тренировка прошла не по плану. Так как осадки прогнозировались и на субботу с воскресеньем, гонщики предпочли поберечь шины. Никто не проехал больше 16 кругов, а лучший круг показал Себастьян Феттель — для Ferrari это был хоть какой-то повод для радости за последнее время.

Второй день

Прогноз на второй день Гран-при Венгрии не оправдался. Небольшой дождь был, но никаких проблем пилотам он не доставил. Последняя тренировка перед квалификацией прошла спокойно для всех, кроме Даниила Квята: из-за проблем с машиной он пропустил половину сессии. Mercedes вернула себе лидерство, но в этот раз Боттас выиграл у Хэмилтона 0,042 секунды.

В квалификации Квят так и не смог себя проявить. В первом сегменте он показал лишь 17-е время, уступив напарнику Пьеру Гасли почти полсекунды. Для россиянина этот результат стал худшим с прошлогоднего домашнего Гран-при, когда из-за проблем с двигателем он вовсе не выехал на трассу. Во второй части квалификации раньше времени закончил борьбу Александр Албон на Red Bull. Тайский пилот попал в трафик и не смог обогнать даже Гасли, который хоть и занял десятое место, но больше на трассу не возвращался из-за жалоб на двигатель.

Другой пилот Red Bull Макс Ферстаппен тоже не показал своего максимума. У голландца лишь седьмое время, хотя именно его машине венгерская трасса должна была подойти лучше всех. Он уступил даже Ferrari, которая впервые за сезон вывела обе машины в финал квалификации. Красные болиды заняли третий ряд стартовой решётки, причём Феттель расположился выше Шарля Леклера.

Первые четыре места достались Mercedes, новым и старым. Льюис Хэмилтон установил новый рекорд трассы и завоевал 90-й поул за карьеру. Боттас проиграл напарнику всего 0,107 секунды. Racing Point заняла весь второй ряд, уступив при этом уже почти целую секунду. Стролл при этом оказался выше более опытного Переса, так как тому аннулировали лучший круг за выезд с трассы.

Гонка

Воскресное шоу началось ещё до самой гонки. По пути на старт Ферстаппен неожиданно вылетел с мокрой трассы и врезался в барьер из шин. Избежать повреждений не удалось, и участие голландца оказалось под вопросом. Но механики сделали невозможное — за считаные минуты они привели машину в порядок.

Disaster for Max Verstappen as he goes into the barriers on the way to the grid 😮#HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/VqOSEzbHwD — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Старт гонки прошёл без происшествий, но событий сразу после её начала было очень много. Боттас и Перес тронулись просто ужасно и вылетели из лидирующей группы, а Ферстаппен прорвался на третье место. Стремительно подниматься вверх стали оба болида Haas — Ромен Грожан и Кевин Магнуссен прямо перед началом заменили промежуточные шины на слики и стали обходить весь пелотон.

Disaster for Max Verstappen as he goes into the barriers on the way to the grid 😮#HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/VqOSEzbHwD — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Квят тоже хотел переобуться заранее, но не получил разрешения от команды. После первого круга он всё-таки последовал примеру Haas и закрепился на 13-м месте, в то время как Магнуссен и Грожан после всех пит-стопов оказались аж на третьей и четвёртой строчках. Датчанин ещё долго держался так высоко, а его напарник вскоре всё-таки пропустил Стролла и Боттаса. Хэмилтон и Ферстаппен тем временем уверенно наращивали свой отрыв от пелотона.

Возмутителем спокойствия в начале гонки стал только Николас Латифи. Он выехал на пит-лейн прямо перед Карлосом Сайнсом и проколол шину о его болид, из-за чего француза развернуло на ближайшем повороте. Пилот Williams не только откатился на последнее место, но и получил пятисекундный штраф. Внештатная ситуация вскоре произошла и у Феттеля, вылетевшего с трассы. Немец опустился на девятое место, пропустив вперёд Албона. А первым сошедшим с дистанции стал Гасли. Весь уикенд он мучился с мотором и в итоге досрочно закончил гонку уже на 16-м круге.

LAP 18/70



Smoke coming from Pierre Gasly's AlphaTauri - and he becomes the first driver to retire from the race 😬#HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/VA9rPihsVd — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Оставшимся на трассе пилотам приходилось мучиться вопросом, на каких шинах доезжать гонку. Вероятность дождя сохранялась, а заезжать в боксы после раннего пит-стопа было нужно всем. Квят снова показал всем пример и откатился на предпоследнюю позицию. За ним последовал Леклер — выше девятого места ему никак не удавалось подняться, и в итоге пилоту Ferrari пришлось начинать всё заново, пропустив на пит-стопе шестерых пилотов. Но в итоге дождь так и не пошёл, и тактика этих двух пилотов не сработала — никакого ощутимого преимущества они не заработали.

Во второй половине гонки активизировался Боттас. За счёт пит-стопа он обошёл Стролла и стал стремительно догонять Ферстаппена в борьбе за второе место, постоянно показывая лучшее время на круге. Из-за круговых Боттас так и не смог подобраться на позицию для атаки и решил снова поменять шины за 20 кругов до финиша. Иногда финн отыгрывал сразу по две секунды, так что обойти голландца действительно было возможно. Но пилоту Mercedes совсем чуть-чуть не хватило дистанции — на финише он всё-таки оказался третьим, а Ферстаппен отблагодарил свою команду тем, что удержал второе место.

LAP 49/70



Bottas closing in on Verstappen for P2 👀



The Finn has closed the gap to 1.5s as we approach the last 20 laps at the Hungaroring #HungarianGP 🇭🇺 #F1pic.twitter.com/uEmymDRwyM — Formula 1 (@F1) July 19, 2020

Всё это время лидировавший Хэмилтон под самый конец гонки получил свежие шины и сам показал лучшее время на круге, чтобы заработать максимально возможное количество очков. Пилот Mercedes одержал победу и вышел на первое место в общем зачёте. Удививший в самом начале гонки Haas заработал два очка благодаря девятому месту Магнуссена. Леклер и Квят финишировали сразу вслед за первой десяткой.