В Racing Point отреагировали на протест Renault

Британская гоночная команда Racing Point отреагировала на протест Renault, который французский коллектив подал после Гран-при Штирии.

«В Racing Point крайне разочарованы тем, что результаты Гран-при Штирии поставлены под сомнение из-за ошибочного протеста, поданного по причине низкой информированности. Мы решительно отклоняем любые предположения о неправомерных действиях. Команда предпримет все необходимые шаги, чтобы обеспечить корректную трактовку регламента и фактов», — приводит текст заявления команды Motorsport.

Отмечается, что Racing Point до начала сезона полностью сотрудничала с FIA и удовлетворительно ответила на все вопросы, касающиеся происхождения конструкции болида RP20.

«Команда уверена, что протест будет отклонён, как только мы предоставим свои ответы», — подытожили в команде.

Через несколько часов после гонки Renault подала официальный протест против Racing Point. Была подвергнута сомнениям легальность болидов RP20, которых с самого их появления в паддоке называют копией прошлогоднего чемпионского Mercedes W10. Стюарды приняли на рассмотрение протест французской команды, который касался, в частности, воздуховодов передних и задних тормозов болидов Racing Point, которые были опечатаны и изъяты FIA для подробного изучения, а в Mercedes был направлен соответствующий запрос касаемо аналогичных деталей их прошлогоднего болида. При этом дата рассмотрения протеста пока не определена.

Ранее сообщалось, что Леклер признал вину в столкновении с Феттелем на Гран-при Штирии.