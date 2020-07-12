Леклер признал вину в столкновении с Феттелем на Гран-при Штирии

Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер прокомментировал своё столкновение с партнёром по команде четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем на первом круге второго в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

«Это была моя ошибка, я извинился перед Себом, но извинений в такой ситуации недостаточно. Я разочаровал сам себя, не справился с работой и подвёл команду, в одну секунду перечеркнул все её усилия. Надеюсь, что я сделаю верные выводы и стану сильнее к следующей гонке, но это очень сложный момент для команды. Такое не должно происходить. Могу ещё раз только извиниться, хоть и понимаю, что это ничего не исправит», — приводит слова Леклера Motorsport.

Пилоты Ferrari столкнулись уже в третьем повороте первого круга. Болид Леклера, подскочив на поребрике, налетел колесом на заднее колесо машины Феттеля и снёс заднее антикрыло болида четырёхкратного чемпиона «Формулы-1». Несмотря на серьёзные повреждения, Феттель сумел довести болид до боксов. Леклер продолжил гонку, но из-за полученных в столкновении повреждений также был вынужден сойти через три круга.

A double disaster for Ferrari on Lap 1 of the Styrian Grand Prix 💥



Vettel and Leclerc collide - and within minutes both are back in the garage#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/yMs3rvPfa8 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии.