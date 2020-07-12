Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят — десятый
- Reuters
Шестикратный чемпион мира, стартовав с поул-позиции, лидировал на протяжении всей дистанции, не дав своим соперникам шанса побороться за победу.
Вторым финишировал другой пилот Mercedes — Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят, стартовавший 13-м, сумел завершить гонку на границе очковой зоны — десятом месте.
Ранее сообщалось, что «Формула-1» может отменить этап в Венгрии и заменить его ещё одной гонкой в Австрии.