Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят — десятый

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Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал победу на втором этапе «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят — десятый
  • Reuters

Шестикратный чемпион мира, стартовав с поул-позиции, лидировал на протяжении всей дистанции, не дав своим соперникам шанса побороться за победу.

Вторым финишировал другой пилот Mercedes — Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят, стартовавший 13-м, сумел завершить гонку на границе очковой зоны — десятом месте.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» может отменить этап в Венгрии и заменить его ещё одной гонкой в Австрии.

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