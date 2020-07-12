Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят — десятый

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes одержал победу на втором этапе «Формулы-1» — Гран-при Штирии.

Шестикратный чемпион мира, стартовав с поул-позиции, лидировал на протяжении всей дистанции, не дав своим соперникам шанса побороться за победу.

Вторым финишировал другой пилот Mercedes — Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят, стартовавший 13-м, сумел завершить гонку на границе очковой зоны — десятом месте.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» может отменить этап в Венгрии и заменить его ещё одной гонкой в Австрии.